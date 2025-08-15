鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-15 17:00

‌



印度總理莫迪 (Narendra Modi) 在獨立日演說中宣布，印度首款國內製造的半導體晶片預計將在年底上市，此舉突顯政府在全球關稅壓力下，推動科技自給自足的決心。

莫迪宣布印度首款「國產晶片」年底面世(圖:shutterstock)

這項宣布建立在近期政策動力的基礎上，聯合內閣本周稍早批准了「印度半導體任務」下的四項新半導體製造計畫，總值約 4,600 億盧比。

‌



這些計畫吸引了包括美國晶片製造商英特爾 (INTC-US) 和洛克希德 · 馬丁 (LMT-US) 等全球巨頭的投資。此外，報導指出有六個額外工廠正在古吉拉特邦、阿薩姆邦和北方邦等地興建中。

聯合資訊科技部長 Ashwini Vaishnaw 表示，這些設施將很快產出印度首款「印度製造」晶片。

這些行動正值美國關稅壓力之下，印度旨在強化國內半導體和關鍵礦產供應鏈。美國總統川普對印度進口商品徵收了高達 50% 的關稅，其中 25% 是因印度購買俄羅斯石油所致。