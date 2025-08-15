莫迪宣布印度首款「國產晶片」年底面世
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
印度總理莫迪 (Narendra Modi) 在獨立日演說中宣布，印度首款國內製造的半導體晶片預計將在年底上市，此舉突顯政府在全球關稅壓力下，推動科技自給自足的決心。
這項宣布建立在近期政策動力的基礎上，聯合內閣本周稍早批准了「印度半導體任務」下的四項新半導體製造計畫，總值約 4,600 億盧比。
這些計畫吸引了包括美國晶片製造商英特爾 (INTC-US) 和洛克希德 · 馬丁 (LMT-US) 等全球巨頭的投資。此外，報導指出有六個額外工廠正在古吉拉特邦、阿薩姆邦和北方邦等地興建中。
聯合資訊科技部長 Ashwini Vaishnaw 表示，這些設施將很快產出印度首款「印度製造」晶片。
這些行動正值美國關稅壓力之下，印度旨在強化國內半導體和關鍵礦產供應鏈。美國總統川普對印度進口商品徵收了高達 50% 的關稅，其中 25% 是因印度購買俄羅斯石油所致。
莫迪也重申，為支持戰略產業，印度需要在能源和關鍵礦產方面實現自給自足。為實現能源部門的自主，印度將啟動一項「國家深水探勘」任務。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 印度莫迪或與川普會晤化解50%關稅爭端？傳下月赴美出席聯合國大會
- 印度急修復與中國、金磚關係！川普關稅成最大推力
- 373億！印度莫迪政府將電動車補貼實施計畫期限延長至2028年
- 關稅引爆軍購暗潮！印度傳暫緩採購美製武器
下一篇