莫迪獨立日演說：呼籲印度對抗美國50%高關稅與全球「經濟自私」
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
在印度獨立日這個重要的慶典上，印度總理莫迪 (Narendra Modi) 發表長達 103 分鐘的演講，並強烈抨擊全球範圍內日益增長的「經濟自私」現象，指出這種趨勢對國家自主性構成挑戰。
莫迪總理在演講中明確指出，「對於一個國家而言，自力更生的最大標準是其自尊」。他強調：「一個國家愈依賴他國，其獨立性所面臨的問號就愈大」。
莫迪的演講是在美國總統川普發動全球貿易戰的背景下發表的。過去幾周，川普對印度徵收了 50% 的關稅，遠高於該地區其他一些國家。分析人士表示，這些關稅可能會損害出口，並使印度近 1% 的國內生產毛額面臨風險。
因此，他敦促印度必須在多個關鍵領域實現自給自足，包括能源、關鍵礦物、尖端技術以及國防武器。
莫迪總理進一步表示，即便全球範圍內的經濟自私主義持續蔓延，印度也必須堅持不懈地生產高品質商品，以確保自身的經濟韌性與國家尊嚴。
他指出，印度宏觀經濟基本面依然強勁，通貨膨脹得到有效控制且外匯儲備充足，這意味著印度「現在必須專注於更大的目標」。為了實現這些目標，政府將推出一系列商品和服務稅的改革措施，旨在惠及全國的各行各業，特別是廣大中小型企業。
莫迪總理將這些即將推出的改革稱之為「下一代 GST 改革」，其核心目標是「減輕全國範圍內的稅收負擔」。他進一步透露，這些重要的改革內容預計將在今年 10 月印度教的排燈節（Diwali）前後正式揭曉。值得一提的是，印度自 2017 年 7 月 1 日起開始實施商品和服務稅，以統一的稅制取代了此前繁複的多項中央和邦稅。
