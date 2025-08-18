鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-18 13:00

儘管美國不斷拋出中國無人機存在「安全隱憂」的論調，但美國農民對中國製造的無人機及相關系統的依賴程度，卻在現實需求的強勁驅動下與日俱增。

越禁越香！美國農民：只有中國無人機能滿足需求 沒有它要怎樣幹活？（圖：Shutterstock）

《南華早報》報導，美國肉品出口聯合會 (USMEF) 副主席 David Bruntz 近期打算為位於內布拉斯加州的牧場購置用於監控牛群的無人機，他在一番尋找後發現只有中國的大疆能提供「價格合理」的解決方案。

總部位於深圳的大疆早在美國無人機市場佔據主導地位，並針對農業場景，推出播種、噴灑農藥和追蹤牲畜等一系列專用解決方案，產品迅速在農業領域廣泛應用，Bruntz 感嘆大疆普及速度相當快。

跟內布拉斯加州許多的農民一樣，Bruntz 雖然擔心供應鏈可能中斷，但目前別無選擇。

相較於美國無人機製造商，中國的無人機不僅價格親民，性能表現更勝一籌，可謂價廉物美。

Bruntz 說，「他們在許多技術領域確實有優勢，解決辦法是美國自己研發這類產品」，並直言稱美國農民改用美國製造的無人機跟其他農業科技設備「既不容易，也不划算」。

事實上，在美國農業領域，中國技術的身影隨處可見。內布拉斯加州的養牛戶透露，他們使用的智慧耳標和控制系統也「廣泛」採用中國技術和零件。

根據無人機市調機構 Drone Industry Insights 數據，全球 70% 至 80% 的商用無人機由中國製造，中國在感測器、速度控制器等關鍵零件生產中占主導地位。

華府智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS) 去年底在研究報告中明確指出，大疆是全球商用無人機龍頭廠商，在美國商用無人機市場佔有率達 9 成，且正積極開拓農業和其他工業用途作為新的營收成長領域，像是大疆去年推出的 Agras T100，專為大規模商業種植者設計，配備 100 公升液體噴灑系統和 150 升播撒系統，支援 100 公斤有效載重，搭載多重雷達與視覺感知系統，能勝任夜間作業，為精準農業提供有力支撐。

不過，美國在缺乏事實依據的情況下，無端懷疑大疆等中國科技公司的無人機系統有資訊安全風險。

2017 年，五角大廈以「資料安全隱患」為由禁止美軍使用大疆無人機，2020 年美國商務部又將大疆列入出口管制「實體清單」，再到去年美國「中國委員會」呼籲加徵關稅、美國國會通過相關軍事法案，美方不斷對中國無人機祭出限制措施。

美國農業部上月還宣布，禁止中國等外國買家購買美國農田，暗示可能收回中國投資者已持有的土地，同時美國商務部啟動針對無人機系統及其零件的專項審查，為徵收關稅等保護主義措施埋下伏筆。

美國哈佛大學甘迺迪政府學院高級研究員柯利爾認為，美國目前不太可能限制中國農業無人機使用，因為政府不願得罪農民，農民不願改用高價產品。