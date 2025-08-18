鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-18 10:30

美國銀行美 (BAC-US) 上周五 (15 日) 發布的研究報告揭示蘋果正在經歷的一場深刻變革，獲利核心正從硬體銷售悄悄轉移到服務業務。

蘋果獲利邏輯大翻新！美銀：兩大因素驅動轉變下 服務業務明年毛利率首超iPhone（圖：Shutterstock）

報告中估算，從 2025 財年起，服務業務將將貢獻蘋果年度毛利的 42%，取代 iPhone 成為蘋果公司最大的毛利貢獻者，而 iPhone 的貢獻比例為 41%，這是服務業務史上首次超越，而這一差距也將持續擴大，到 2027 財年，服務業務的貢獻將達到 44%，iPhone 則降至 39%。

美銀指出，這項轉變主要受兩大因素驅動，一為更高的利潤率，以 2025 財年第三季數據為例，服務業務毛利率高達 75.6%，而產品業務毛利率僅 34.5%，服務業務的獲利能力遠超硬體；二是更快的成長速度，美銀模型預測未來幾年服務收入將以約 12% 的「低雙位數」年增率持續成長，而 iPhone 收入成長率預計為約 6% 的「中個位數」。

這一轉變意義非凡，更快的收入成長加上更高的毛利率，使得服務業務對蘋果年度毛利金額年增成長的貢獻將超過產品業務，且由於服務業務利潤率高且週期性低，利潤貢獻的增加讓蘋果贏得更高的估值倍數，這也是美國銀行維持蘋果 250 美元目標價和「買進」評等的關鍵邏輯。

從獲利品質來看，iPhone 銷售具有「週期性，易受產品發布週期和宏觀消費環境影響，而服務收入被視為「長期性」，成長更加穩定和可預測。

隨著公司整體毛利率因業務組合優化穩步邁向 50%(過去十年多在 4 成附近徘徊)，更高比例的利潤來自穩定、高利潤率的服務業務，這將使公司的現金流和獲利彈性顯著增強。

報告中也說，更高比例的毛利來自更穩定且長期的收入來源，也就是服務業務，理應獲得更高的估值倍數。