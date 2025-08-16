政府入股英特爾救國安？WSJ示警：長期恐損美晶片業競爭力
川普政府正與英特爾 (INTC-US) 討論政府入股方案。儘管此舉旨在拯救這家陷入困境的晶片巨頭，但專家警告，政府干預可能適得其反，最終損害美國整體晶片產業競爭力。
據了解，美國總統川普是在周一與英特爾執行長陳立武（Lip-Bu Tan）會面時提出這個想法，目前討論仍在初期階段。
這是個戲劇性轉折，因為川普幾天前還要求陳立武下台。此消息對英特爾投資人來說無疑是好消息，他們眼看這家曾經的晶片業霸主在不到兩年內市值蒸發超過一半。消息一出後，英特爾股價在相關報導後跳漲 7%，周五早盤持續上漲。
三年燒掉 400 億美元仍追不上台積電
不過，《華爾街日報》表示，投資人仍需謹慎，因為英特爾的問題嚴重到即使政府大筆注資也無法完全解決。
過去三年來，該公司總計燒掉近 400 億美元現金，試圖從台積電 (2330-TW) 手中奪回製造領先地位。英特爾迄今也已獲得約 80 億美元《晶片法案》直接補助。
然而這些還不夠。英特爾最先進的 18A 製程原本應該縮小與台積電的差距，但公司上月在第二季財報會議中承認，18A 將主要用於自家產品，這意味著外部晶片設計公司並不認為該技術夠吸引人，不願簽約成為英特爾代工客戶。據 Visible Alpha 估計，華爾街預期英特爾今年自由現金流將再出現 70 億美元負值。
陳立武在同場會議中告訴投資人，在沒有外部客戶承諾的情況下，他不會對英特爾下一代 14A 製程投入重大資本。
國安需求 vs 市場競爭
但英特爾若退出晶片製造業務，將重創美國政府強化國內晶片製造的努力。全球最尖端晶片多數在台灣製造，蘋果 (AAPL-US) 和輝達 (NVDA-US) 等美企高度依賴台積電，若戰爭切斷供應將面臨嚴重衝擊。英特爾是唯一有能力製造尖端晶片的美國本土企業。
政府基於國安考量關注英特爾有其道理，但入股可能產生意外後果。川普最近頻繁干預私人企業的決策，包含要求輝達和超微 (AMD-US) 將在中國 AI 晶片銷售收入的 15% 上繳政府。
過度干預恐損害競爭力
即使部分政府持股也可能讓政府干預加劇，給總統更多操縱私人公司的工具。政府可能施壓輝達、超微或高通 (QCOM-US) 等晶片設計公司改用英特爾製造，以取得中國出口許可作為條件。
如此一來的問題是，若企業被迫使用英特爾工廠，但其良率無法匹敵台積電，可能導致產品品質不佳和大量報廢。更嚴重的是，若晶片設計公司被迫使用效率較低的英特爾晶圓廠，美國整體晶片產業可能失去競爭力，違背維持技術優勢的初衷。
事實上，白宮已透過《晶片法案》補助對英特爾擁有重大影響力，限制其重組業務的自由度。但美國政府必須小心不要走得太遠，以免破壞讓美國科技業領先全球的市場機制。
