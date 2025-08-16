政府入股英特爾救國安？WSJ示警：長期恐損美晶片業競爭力

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-16 05:37

‌



川普政府正考慮入股英特爾以維護美國晶片製造能力。(圖:Shutterstock)

據了解，美國總統川普是在周一與英特爾執行長陳立武（Lip-Bu Tan）會面時提出這個想法，目前討論仍在初期階段。

‌



這是個戲劇性轉折，因為川普幾天前還要求陳立武下台。此消息對英特爾投資人來說無疑是好消息，他們眼看這家曾經的晶片業霸主在不到兩年內市值蒸發超過一半。消息一出後，英特爾股價在相關報導後跳漲 7%，周五早盤持續上漲。

三年燒掉 400 億美元仍追不上台積電

不過，《華爾街日報》表示，投資人仍需謹慎，因為英特爾的問題嚴重到即使政府大筆注資也無法完全解決。

過去三年來，該公司總計燒掉近 400 億美元現金，試圖從台積電 (2330-TW) 手中奪回製造領先地位。英特爾迄今也已獲得約 80 億美元《晶片法案》直接補助。

然而這些還不夠。英特爾最先進的 18A 製程原本應該縮小與台積電的差距，但公司上月在第二季財報會議中承認，18A 將主要用於自家產品，這意味著外部晶片設計公司並不認為該技術夠吸引人，不願簽約成為英特爾代工客戶。據 Visible Alpha 估計，華爾街預期英特爾今年自由現金流將再出現 70 億美元負值。

陳立武在同場會議中告訴投資人，在沒有外部客戶承諾的情況下，他不會對英特爾下一代 14A 製程投入重大資本。

國安需求 vs 市場競爭

政府基於國安考量關注英特爾有其道理，但入股可能產生意外後果。川普最近頻繁干預私人企業的決策，包含要求輝達和超微 (AMD-US) 將在中國 AI 晶片銷售收入的 15% 上繳政府。

過度干預恐損害競爭力

如此一來的問題是，若企業被迫使用英特爾工廠，但其良率無法匹敵台積電，可能導致產品品質不佳和大量報廢。更嚴重的是，若晶片設計公司被迫使用效率較低的英特爾晶圓廠，美國整體晶片產業可能失去競爭力，違背維持技術優勢的初衷。