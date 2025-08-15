〈房產〉全台小宅成交熱區 新北霸榜半數但由中壢奪交易王

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-15 11:14

‌



購屋壓力日增，小坪數住宅因總價相對好負擔，也逐漸成為購屋民眾的熱門選項。房仲業者依實價登錄資料，彙整全台近一年 25 坪以下小宅交易熱區前 10 名。其中，桃園中壢區小宅交易奪全台之冠；新北市有 5 區上榜，買氣熱絡。

台中的西屯區和北區，也擠進小宅交易前10名區域。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，台中的西屯區和北區，也擠進前 10 名，熱度不輸北部行政區。

‌



桃園中壢區以近一年 759 件的交易量，拿下全台 25 坪以下小宅交易量冠軍。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中壢區小宅交易多集中在中壢車站生活圈及機捷沿線，包括老街溪站、環北站、高鐵桃園站與桃園體育園區站周邊。該區生活機能完善、公共交通便利，加上捷運建設持續推進，如機場捷運、綠線延伸至中壢等，以及重劃區如青埔、過嶺等持續發展，吸引人口不斷移入，進一步帶動房市需求。

此外，中壢區 25 坪以下住宅總價相對親民，平均僅約 543 萬元，對比雙北市入手門檻較低，也吸引不少小資族從雙北轉向中壢置產。

全台 25 坪以下小宅交易熱區前 10 名中，新北市就占據 5 個席次。陳金萍指出，除了淡水區外，中和、三重、板橋與新莊等區域皆屬於新北市的第一環，與台北市往來便利，且具備成熟的生活與交通機能。中和區小坪數住宅主要分布於中正路、景平路周邊；三重集中在三和路、重新路沿線；板橋則以文化路一段、四川路、民生路三段為主；新莊則多落在中正路一帶。

這些區域的小坪數住宅大多鄰近捷運站，交通便捷，平均單價落在 5 字頭至 6 字頭，總價約在 1000 萬元上下。對於預算有限但又希望離市中心不遠的通勤族群而言，既能享有完善機能，又兼顧價格與地點，是相對理想的購屋選擇。

台中市的西屯區與北區分別以 617 件、607 件的小宅交易量，擠進全台前十名，表現亮眼。特別的是，兩區平均總價僅 476 萬元與 426 萬元，是榜上「五百萬有找」的小宅熱區。陳金萍指出，西屯區鄰近中科台中園區與台中工業區，就業人口穩定，加上區內有逢甲、東海等大學商圈，形成學生與上班族共構的強勁居住需求，帶動小宅市場交易熱絡。