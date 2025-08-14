〈房產〉台北市公辦都更案「城心文祥」由阿曼開發獲最優申請人
鉅亨網記者張欽發 台北
台北市住宅及都市更新中心今 (14) 日指出，由該中心擔任實施者的「台北市中正區中正段二小段 244 地號等 9 筆土地公辦都市更新案」（城心文祥公辦都市更新案）公開徵求出資者招商案，評選結果由阿曼開發公司獲為最優申請人，將興建地上 13 層、地下 4 層的 RC 構造建築。
城心文祥公辦都更案，預估更新後可興建樓地板達 1900 坪以上，總銷售金額超過 21 億元。
台北市住宅及都市更新中心指出，城心文祥公辦都更案基地緊鄰捷運東門站，淡水信義線與中和新蘆線雙捷運交會之中正區精華地段，面積為 922.54 平方公尺（約 279 坪），規模屬稀有小坪數基地，且區位條件優越、生活機能完善。
對城心文祥公辦都市更新案，台北市住宅及都市更新中心指出，阿曼開發公司以「與你童樂」為設計理念，回應社區的托育空間與生活品質的期待；未來預計興建地上 13 層、地下 4 層之 RC 構造建築，1、2 樓設置托嬰中心，透過住宅與托嬰中心出入動線分離，確保鄰里隱私及安全性。
此方，在景觀設計方面，阿曼開發公司規劃半戶外共享空間，加入生態景觀，提供交流與休憩的社區平台；建築立面結合屋頂花園與垂直綠化，延續都市綠意脈絡，並承諾取得綠建築、智慧建築及耐震標章，打造與環境共存共榮的優質住宅環境。全案預估更新後可興建樓地板達 1,900 坪以上，總銷售金額超過 21 億元。
- 海外置產首選 9/3台北9/4高雄說明會
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
下一篇