2025-12-29

商總榮譽理事長、鄉林 (5531-TW) 集團董事長賴正鎰今 (29) 日發表年終房市回顧與展望看法。展望 2026 年，賴正鎰直言「還是要看央行決策的臉色」。他認為，明年上半年應是維持跟今年三、四季差不多的局勢，預估全年總推案量應是持平，約在 2 兆元上下，年減 6-8%，「量跌、價穩、但蛋白區微下跌」格局。

賴正鎰指出，台灣央行第七波信用管制一年多來 ，投資客退場，全台預售與二手的房市交易量急凍，全台房市 2025 年推案總銷約 2.1 兆元，年減 11.2%，戶數也明顯減少至 8.9 萬戶。

賴正鎰直言，明年「還是要看央行決策的臉色」，原因是開發商受限 18 個月開工令及第二屋僅能三、四成貸款的信用管制，但第三季起將有回春機會，主要是進入年底選舉期，政府可望宣布利多或鬆綁政策，但蓋房高成本，加上通膨仍在，「買房抗通膨」趨勢不變。他也提出「三鬆綁、一延續」的四大政策建言，希望能穩住房市。

賴正鎰先從歐美啟動降息循環到亞洲地緣政治角力分析，回顧 2025 年是充滿變數與轉折的一年，牽動台灣出口、股匯市與房市。全球經歷 2 年高利率環境，美國聯準會（Fed）與歐洲央行（ECB）為避免經濟硬著陸，啟動降息循環，但受限於俄烏戰爭後續的地緣政治風險未解及中東局勢的不確定性，美元資產依然扮演避險要角。

此外，中美貿易戰 2.0 在經歷一年多的劍拔弩張後，今年 11 月中美為各自穩定國內經濟，習川會達成默契，貿易戰火暫歇，為全球供應鏈帶來了喘息空間，國際原物料價格雖有波動，但供應鏈斷鏈危機已大幅解除，取而代之的是「歐美循環降息、亞幣競貶」、「綠色通膨隱憂」，成為新的全球議題。

他說，大陸面對潛在關稅衝擊，2025 實施大規模量化寬鬆（QE）政策與降準降息措施 ，全力搶救房地產與內需市場，2026 年也將持續適度的貨幣寬鬆政策，房市已守住底線，緩慢復甦。但亞洲國家在強勢美元壓境下，日圓與韓元在 2025 年持續走貶，引發了亞幣「競貶潮」。多數亞洲國家為了維持出口競爭力，容忍貨幣貶值，導致進口能源與原物料成本攀升，形成「輸入性通膨」。

台灣雖受惠於 AI 人工智慧浪潮與半導體先進製程的領先地位，出口表現亮眼，科技業獲利豐厚，股市受 AI 激勵可望奔向 3 萬點，國民所得可望突破 4 萬美元，但受亞幣競貶影響，台幣在 31.5 元左右震盪，漲貶雙面刃影響電子業與傳產業匯兌收益。台灣房市就在景氣循環及央行第七波信用管制一年來 ，投資客退場，轉進股匯市，整體交易量急凍。

據各地不動產開發公會及市調資料統計推估，全台 2025 全年推案總銷約 2.1 兆元，年減 11.2%，戶數減少比較明顯，剩下 8.9 萬戶，各地預售建案的成交速度趨緩，其中三、四年前就買預售屋者，陸續進入完工後交屋期的貸款對保階段，卻面臨貸不到款、排隊撥款及利率偏高等三大問題，被迫延後交屋，最令購屋者困擾。

展望 2026 年，賴正鎰綜合「國際降息」、「匯率貶值」與「供給稀缺」三大要素，預測房市趨勢，包括量平價穩，成本支撐，開發商手頭土地吃飽飽，採保守推案且不再購地，土地交易減少 1-2 成，地價雖有 15-20% 的跌幅，但建築成本每年還有 2%-3% 漲幅，像是工資未降，加上 AI 用電量需求高的關係，造成銅價創高，台北 15 樓的 RC 結構造價每坪 28 萬元，鋼構也要 36 萬元，其餘都會區每坪造價 18-20 萬元，在「原料稀缺」與「高營建成本」支撐下，開發商每年 3% 利潤都被土地成本吃光，房價欲小不易，除非地價回歸正常，不再亂喊價，才能讓房價回歸正常，不會維持在高點。