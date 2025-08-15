鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-15 14:40

美國 30 年期房貨 (抵押貸款) 平均利率本周跌至約 10 個月來新低，達 6.58%，相較上周的 6.63% 有所下降。這一降低為潛在購屋者提供了急需的購買力，並有望為停滯不前的房市注入活力。

美國30年期房貸利率跌至10個月低點 再融資活動顯著增加(圖:shutterstock)

這是利率連續第四周下降，已是自去年 10 月 24 日以來的最低水準。此外，受房主青睞的 15 年期固定利率抵押貸款的平均利率也降至 5.71%，低於上周的 5.75%。

抵押貸款利率受到多種因素影響，包括美國聯準會的利率政策決定、債券市場投資者對經濟和通膨的預期，以及作為主要指標的 10 年期美國公債殖利率。

近期美國 7 月份就業市場數據弱於預期，引發了聯準會下個月可能降息的猜測。然而，本周公布的最新通膨報告顯示，美國 PPI 上月較一年前跳升了 3.3%，遠高於經濟學家預期的 2.5%，這可能預示著更高的通膨風險。即使聯準會降息，較高的通膨也可能推高債券殖利率，進而推動抵押貸款利率上升。

經濟學家普遍預期，今年 30 年期抵押貸款的平均利率將維持在 6% 以上，Realtor.com 和房利美 (Fannie Mae) 的最新預測則認為，平均利率到今年底將回落至約 6.4%。

儘管利率有所下降，但可負擔性對許多潛在購屋者來說仍是主要障礙。雖然房屋掛牌價格下跌、陽光地帶和西部地區市場上房產數量增加等趨勢有利於買家，但全國範圍內，二手房中位數售價在 6 月仍攀升至歷史新高，達到 43 萬 5300 美元。

Realtor.com 資深經濟學家 Joel Berner 表示，過去兩周的利率下降給了受高融資成本困擾的購屋者一些鼓勵，但這是否足以讓更多人重回市場仍有待觀察。

與此同時，抵押貸款申請量在上周跳升了 10.9%，主要得益於房屋再融資活動的激增。再融資貸款申請佔所有抵押貸款申請的近 47%，較前一周飆升了 23%，為 4 月以來最強勁的表現。