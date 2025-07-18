房貸利率居高不下！美房市大降溫 6月房價漲幅創2年低 陸買家轉戰泰國澳洲

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-18 11:00

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最新數據顯示，今年已過一半，美國房市卻持續降溫，未能如預期般回溫。房價「虛高」、房貸利率居高不下、供應上升、需求下降等因素共同作用，導致市場陷入低迷。

房貸利率居高不下！美房市大降溫 6月房價漲幅創2年低 7000億庫存壓頂（圖：Shutterstock）

數據顯示，美國房價成長速度明顯放緩。根據房貸科技公司 ICE 數據，6 月房價年化增幅僅 1.3%，低於 5 月的 1.6%，創兩年來最慢增速紀錄。

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美國房地產交易公司 Redfin 的報告也顯示，賣家手中積壓的待售房產總價值高達 7000 億美元，創下歷史新高，全國待售房屋庫存已達到 5 年來最高水準。約 44% 的掛牌房源 (價值約 3310 億美元) 在市場上掛牌超過 60 天，這一比例也是自 2020 年以來最高的。

從地區來看，美國房市呈現分化趨勢。東北部和中西部房價仍在上漲，但南部和西部房價疲軟。佛州的開普科勒爾房價年減逾 9%，德州奧斯丁、佛州的坦帕等地也正在經歷房價下跌。加州十大主要城市中有七個房價走跌。

根據高盛近期報告，今年全美房價料將成長 0.5%，2026 年成長 1.2%，遠低於疫情期間的飆漲速度。

高盛將這項「急轉彎」歸因於房價成長放緩、房屋供應增加以及抵押貸款利率持續高企。目前，30 年期房貸平均利率維持在 6% 以上，幾乎是疫情初期的兩倍。

穆迪首席經濟學家 Mark Zandi 警告，若房貸利率不能大幅下降，房屋銷售、住宅建設和房價都可能進一步下滑。他甚至認為，這一趨勢恐演變為美國經濟的「全面逆風」。

與此同時，中國買家在美國房市中的角色也在改變。全美地產經紀人協會 (NAR) 報告顯示，今年中國買家購屋支出成長 83%，從 2024 年的 75 億美元增加至 137 億美元，購屋數量也從 6000 套增至 1 萬 1700 套，幾乎翻倍。中國買家平均購屋價格最高，達 120 萬美元，顯示出他們對高端物業的偏好。

中國買家的熱門目的地包括加州 (36%)、馬里蘭州 (9%)、紐約 (9%) 和夏威夷 (5%)。71% 的買家選擇獨棟住宅，14% 選擇連棟別墅，12% 選擇公寓。購屋用途方面，66% 為自用，包括 45% 作為主要居住房屋、16% 用於學生居住、5% 作為度假屋。

儘管中國人仍是美國房市最大的外國買家，但美國已不再是他們的長期首選。

過去幾年，美國在中國買家心目中的排名從第一下滑至第三，2024 年跌至第五，輸給泰國、澳洲、加拿大和英國。房價過高 (25%)、找不到合適標的 (28%) 和融資困難 (19%) 是主要障礙。

此外，佛州和德州等州以國家安全為由，限制或禁止包括中國公民在內的非居民外國人在軍事基地或關鍵基礎設施附近購買房產，也影響購屋決策。