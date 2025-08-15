鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-15 14:00

‌



Sprott Inc. 執行合夥人 Ryan McIntyre 表示，美國債務風險尚未被計入價格，一旦投資者納入考量，金價可能飆升。

Sprott：金價可能續漲 因美債風險尚未被計入價格(圖:shutterstock)

McIntyre 指出，黃金持續受惠於強勁且穩定的央行需求，以及近期北美與歐洲投資者轉向黃金 ETF 的趨勢。他預期，當市場消化美國債務狀況的影響後，這股轉變可能產生重大衝擊。

‌



央行與零售買盤推動金價

自 2022 年 2 月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，央行的黃金購買量顯著增加，成為推升金價屢創新高的長期「基石」，並向其他市場參與者發出信號。

過去一年，零售買盤的增加是新的趨勢，主要體現在黃金 ETF 實物黃金持有量的上升，今年以來已增長約 11%。

這種轉變是全球性的，亞洲投資者多年來穩定買入，而近期歐洲和北美投資者的加入，使全球資金流動整體轉為正向。

不確定性仍是核心驅動力

McIntyre 指出，投資者轉向黃金的核心驅動力是人們對未來的不確定感。

• 美國債務與財政風險加劇：美國政府的動盪讓美國人開始質疑其安全網，黃金因其作為傳統避險資產的歷史而受到青睞。美國當前財政狀況嚴峻，特別是占 GDP 7% 的赤字，其中大部分用於支付淨利息。

McIntyre 警告，若利息支出耗費經濟成長的大部分，甚至超越成長率，這暗示著債務無法償還，將迫使政府印製大量鈔票，進而威脅美元價值。他認為，主權風險是目前最大的不確定因素，且已「不遠了」。

• 機構信心的侵蝕：儘管市場已對貿易關稅的不確定性有所免疫，但針對聯準會獨立性的攻擊則更難以忽視，因為這直接打擊美元的信譽。

McIntyre 強調，削弱對機構的信心是極其危險的，可能導致民眾心理轉向恐懼，一旦發生將很難逆轉。

市場展望

McIntyre 認為，對尋求避險的人而言，黃金是最終的選擇。他建議黃金應占個人淨資產至少 10%。由於黃金市場實體規模小，特別是美國投資者的大量湧入，可能顯著推高金價。他指出，黃金礦業股票的持續資金流出，表明市場並未處於「過熱」狀態。