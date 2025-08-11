鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-11 14:50

‌



黃金價格在周一 (11 日) 亞洲交易時段下跌，投資者等待關鍵的美國通膨數據，並尋求華盛頓就金條關稅裁定作出澄清。

金價走弱 白宮將澄清金條關稅政策 市場關注CPI數據(圖:shutterstock)

截至美國東部時間格林尼治標準時間 05:51，現貨金下跌 0.7% 至每盎司 3,376.24 美元，12 月黃金期貨下跌 1.5% ，至每盎司 3,438.22 美元。

‌



黃金期貨價格上周一度飆升至歷史新高，突破每盎司 3,530 美元大關。這一驚人的漲勢，是緊隨美國海關和邊境保護局的一項裁決之後發生的。裁決規定，標準的 1 公斤和 100 盎司金條將被徵收進口關稅。

這項突如其來的關稅裁決，在市場上引發了劇烈的反響，特別是導致了金條流動的「錯位」(dislocation)。根據《路透》報導，部分位於瑞士的精煉商，鑑於此一政策變化，甚至被迫暫停了對美國的出貨。

瑞士在全球黃金供應鏈中扮演著至關重要的角色，被視為主要的精煉中心。因此，業界團體迅速發出警告，指出這項措施可能對全球黃金貿易造成嚴重的損害，尤其是對於從瑞士出口的金條。

除了關稅議題，市場的另一個關鍵焦點是美國即將公布的通膨數據。本周二，備受矚目的 7 月份消費者物價指數 (CPI) 將會發布，分析師普遍預期其將較 6 月份增長約 0.2%。緊隨其後，生產者物價指數 (PPI) 也將於本周稍晚公布。交易員們正屏息以待這些通膨數據，因為它們將直接影響聯準會 (Fed) 對未來貨幣政策的評估。