美俄領袖峰會要來了！俄媒：俄羅斯外長、駐美大使抵達阿拉斯加

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-08-15 11:22

俄羅斯總統普丁和美國總統川普定周五（15 日）在阿拉斯加州最大城市安克拉治（Anchorage）舉行會談，據《今日俄羅斯》電視台（RT）、《俄新社》等媒體報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫和俄羅斯駐美國大使達爾奇耶夫已抵達阿拉斯加州。

俄羅斯外長、駐美大使已抵達美國阿拉斯加。（圖：Shutterstock）

據英國《每日電訊報》、俄羅斯《衛星通訊社》等媒體報導，飛行航班訊息平台 Flightradar24 顯示，一架俄羅斯伊爾系列飛機於當地時間周四上午 7 時 50 分（台灣時間周四晚 11 時 50 分）降落在安克拉治。

《每日電訊報》稱，這意味俄羅斯代表團部分成員已抵達阿拉斯加，準備參加周五俄美元首會晤。

美俄領袖峰會登場前，美俄領導人分別表態。

川普周四接受《Fox News》採訪時稱，這次會晤「就像下國際象棋」。他表示，相信普丁有意願就烏克蘭戰爭達成協議，他與普丁的會談如果取得積極進展，將給有烏克蘭總統澤倫斯基參與下一次會晤鋪路。