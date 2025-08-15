鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-15 09:10

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯周四 (14 日) 發出聲明敦促以色列停止推進在約旦河西岸「E1 區」建設定居點的計畫，稱此舉將進一步破壞「兩國方案」並違反國際法。

以色列擬推進「E1區」定居點擴建計畫 歐盟等多方強烈譴責 英國：必須立即阻止！（圖：Shutterstock）

卡拉斯表示，若該計畫實施，將永久切斷被佔東耶路撒冷與約旦河西岸之間的地理和領土毗連，還會割裂約旦河西岸北部與南部的聯繫。

聲明中也重申歐盟呼籲以色列停止建造定居點，停止包括拆除、強制轉移、驅逐和沒收住房等定居點政策，強調以色列單方面舉措以及持續的定居者暴力和軍事行動，正加劇當地緊張局勢，侵蝕和平可能性。

同一天，英國外交大臣 David Lammy 也發出聲明表示，以色列在「E1 區」建設定居點的計畫公然違反國際法，必須立即阻止，英國強烈反對該計劃。

Lammy 還在社群媒體上發文指加薩局勢「駭人聽聞」，以色列政府行為正進一步危及「兩國方案」。

Lammy 周四還與加拿大、法國外交部長討論了立即實現停火、釋放被扣押人員、提供援助及制定持久和平計畫的必要性。

此外，卡達、埃及、約旦、斯洛維尼亞、土耳其和沙烏地阿拉伯等多國也在同一天發表聲明，表示強烈譴責。

聲明說，以色列此舉公然違反國際法和聯合國安理會相關決議。國際社會應團結一致，迫使以色列停止其定居點擴建計畫。據美聯社報道，該計劃尚未獲得最終批准，預計下週將獲得批准。

以色列財長 Bezalel Smotrich 周三 (13 日) 發出聲明說，打算批准在耶路撒冷以東和約旦河西岸猶太人定居點馬阿勒阿杜明之間的「E1 區」建造 3401 套住房，此舉旨在「葬送巴勒斯坦國構想」。

若此舉實施，將把約旦河西岸分成南北兩塊，使東耶路撒冷、伯利恆和拉姆安拉的巴勒斯坦區域無法連成一片，而以色列此前長期凍結該區域定居點建設計劃。

以色列在 1967 年第三次中東戰爭中佔領東耶路撒冷和約旦河西岸部分地區後，長期無視國際社會反對，非法建設和擴建定居點，約 51 萬以色列人住在違反國際法建設的約旦河西岸定居點。