中國2月CPI降0.7% 13個月來首度跌破零 通縮壓力大！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-03-10 11:00

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中國國家統計局周日（9 日）公布的數據顯示，中國 2 月消費者物價指數（CPI），年降 0.7%，為 13 個月以來首度跌破零，顯示中國經濟持續面臨通縮壓力。

據《彭博》報導，銀保資產首席經濟學家張智威說：「中國經濟仍面臨通縮壓力，內需依然疲軟。」

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《彭博》經濟學家曲天石（David Qu）認為：「中國 2 月物價比預期疲弱，顯示出需求疲軟，政策制定者需要趕快落實刺激措施。如果沒有財政和貨幣政策的強大推動，通縮壓力會繼續拖累經濟。」

中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，2 月 CPI 由漲轉降主要有以下三方面原因：

一是春節錯月導致上年同期對比基數較高。上年 2 月受春節因素影響，食品和服務價格上漲較多，抬高了今年 2 月對比基數，導致今年 2 月受上年價格變動的影響為負。

二是今年 2 月的天氣有利於鮮菜生長運輸。2 月全國雨雪冰凍天氣較少，而上年同期部分地區出現兩輪雨雪冰凍天氣，對農業生產和運輸產生較大影響。2 月鮮菜價格年降 12.6%，影響 CPI 下降約 0.31 個百分點。

三是汽車等商品降價促銷。2 月燃油小汽車和新能源小車價格分別年降 5.0% 和 6.0%，合計影響 CPI 下降約 0.16 個百分點。

2 月生產者物價指數（PPI）年降 2.2%，董莉娟認為，PPI 下降主要有以下原因：

一是春節前後為工業生產淡季，多數建築項目停工影響建材需求。受假日、低溫天氣等因素影響，建築項目停工較多，建材等需求偏弱，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降 10.6%，非金屬礦物製品業價格下降 3.5%。

二是春節期間煤炭供應充足、保障有力。煤炭生產整體穩定，電廠、港口存煤充足，煤炭加工價格下降 24.7%，煤炭開採和洗選業價格下降 12.5%。