瑞士法郎強升10%成雙面刃 通縮重現恐迫使央行降息

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-05 05:20

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《CNBC》周三 (4 日) 報導，川普貿易政策引發全球股市動盪，推升瑞士法郎成為避險首選，今年以來對美元升值 10%。但瑞郎走強導致該國 5 月通膨率轉為負 0.1%，重現通縮壓力。分析師預期瑞士央行將被迫降息，甚至可能重回負利率政策。

瑞士法郎強升10%成關稅戰下避險首選，卻也導致通縮重現。(圖:Reuters/TPG)

截稿前，1 美元約兌換 0.8178 瑞士法郎。

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對某些國家而言，貨幣升值可能有助緩解頑固通膨，但瑞士卻面臨相反問題：物價跌幅過大。瑞士 5 月通膨率轉為負值，消費者物價指數 (CPI) 年減 0.1%。進口商品價格大幅下跌，年減 2.4%，前月則持平。

荷蘭國際集團 (ING-US) 法國和瑞士資深經濟學家夏洛特 (Charlotte de Montpellier) 指出:「強勢瑞郎大幅降低進口商品成本...... 有鑑於進口商品占消費者物價指數 23%, 這對瑞士整體通膨產生顯著影響。」

這是瑞士自新冠疫情以來首次重返通縮，可能推動瑞士國家銀行 (SNB，央行) 採取降息和外匯干預的方式來應對。

SNB 在 2022 年結束長達七年的負利率政策。3 月會議中，SNB 將關鍵利率調降 25 個基點至 0.25%。

ING 預期 SNB 將在本月下次會議中調降關鍵利率 25 個基點。夏洛特認為，瑞士在年底前重回負利率的可能性越來越高。

SNB 另一項工具是透過賣出瑞郎、購買外幣來干預外匯市場。

但這項策略現在面臨政治風險。2020 年，川普政府將瑞士列為匯率操縱國，指控其刻意讓瑞郎貶值。而日前美國總統川普的「對等關稅」清單則稱，瑞士對美國徵收 61% 關稅，因此將對瑞士商品徵收 31% 新關稅。

夏洛特承認，SNB 任何外匯干預都有「激怒美國政府」的風險，但她認為央行可能在未來幾個月干預市場。前外匯交易員 Alex King 也同意，SNB 直接購買外幣「不太可能讓美國政府滿意」。