彭博：中國經濟7月全面放緩 成長動力減弱

2025-08-15

中國經濟 7 月全面放緩，工廠活動和零售額令人失望，顯示第 3 季這個世界第二大經濟體正在失去動力。

中國經濟7月全面放緩，成長動力減弱。（圖：Shutterstock）

中國國家統計局周五（15 日）發布的數據顯示，7 月工業生產年增 5.7%，不如 6 月的 6.8%，寫下去年 11 月以來最小升幅，經濟學家原估成長 6%。

7 月零售銷售年增 3.7%，為今年以來最小升幅，且升幅不如 6 月的 4.8%。7 月城鎮調查失業率為 5.2%，比 6 月上升 0.2 個百分點。

今年 1～7 月，全國固定資產投資年增 1.6%，不如 1～6 月的 2.8%。

中國國家統計局表示，總的來看，7 月宏觀政策發力顯效，國民經濟克服外部環境複雜多變、國內極端天氣等不利影響，保持穩中有進發展態勢，展現出較強韌性和活力。

不過，國家統計局也坦言，外部環境複雜嚴峻，經濟運行依然面臨不少風險挑戰。下階段，要堅持穩中求進工作總基調，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，有效釋放內需潛力，有力促進國內國際雙循環，推動經濟平穩健康發展。

《彭博》指出，最新經濟數據表明，中國經濟成長動力減弱。中國經濟在今年稍早展現韌性，中國政府因此對進一步刺激措施採取觀望態度。