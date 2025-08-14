鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-14 19:20

挪威央行周四 (14 日) 將其關鍵政策利率維持在 4.25% 不變，此舉符合市場普遍預期。這是繼今年 6 月，挪威央行在 5 年來首次下調借貸成本 25 個基點後，所做的最新決定。

挪威央行維持利率不變 預計2025年仍會降息(圖:shutterstock)

儘管此次會議未調整利率，但決策者重申，當前貨幣政策仍具限制性，因為通膨水準依然高於目標。同時，央行也明確表示，若經濟條件大致如預期發展，2025 年將有進一步的降息行動，以謹慎推進利率正常化。

‌



挪威央行總裁 Ida Wolden Bache 指出，經濟前景大致與 6 月預期一致。然而，維持利率不變的決策主要源於通膨水準仍頑固居高不下，且挪威克朗自 2025 年 6 月以來對美元已貶值約 4%。

儘管如此，央行仍預期今年可能還會有一到兩次的額外降息，並預計政策利率將在 2028 年降至 3%。此外，消費者物價增長預計將趨於溫和，勞動力市場也正顯示出軟化的跡象。

克朗是過去 1 個月表現最差的 G10 集團貨幣之一，但消息公佈後，克朗小幅上漲，奧斯陸時間上午 10:11，兌歐元匯率上漲 0.3%，至 11.8961。

隔夜掉期交易員目前預計 9 月會議將降息 22 個基點，年底將降息 43 個基點。