中國AI勢不可擋！從追趕到超越 中美差距縮短至3個月

AI 模型分析機構 Artificial Analysis 最新發布的《2025 年 Q2 中國人工智慧現況分析報告》（State of AI: China Q2 2025 Highlights Report）指出，中國 AI 實驗室在尖端模型智慧上正以驚人的速度追趕美國，兩者之間的差距已從一年多縮短至不到三個月。
這份報告綜合了 MMLU-Pro、GPQA Diamond 等七大基準測試與人群投票數據，全面剖析了中國 AI 技術與應用生態的最新動態。
報告指出，自 2022 年 ChatGPT 發布以來，中美在先進語言模型上的差距持續存在，但如今已達到歷史最小。中國的進展主要由 DeepSeek 和阿里巴巴兩大巨頭驅動，而美國則主要依賴 OpenAI。
值得注意的是，在開源權重模型領域，中國已於 2024 年 11 月憑藉阿里巴巴的 QwQ 32B Preview 首次超越美國（當時超越 Meta 的 Llama 3.1 405B）。
DeepSeek 的 R1 模型更在 2025 年 1 月成為首個能與 OpenAI o1 競爭的開源權重推理模型，其於 5 月發布的 R1-0528 版本更被評為當前最聰明的開源權重模型。這反映出中國頂級 AI 實驗室樂於分享旗艦模型權重，與美國實驗室（如 OpenAI、Anthropic、Google）的封閉策略形成鮮明對比，也加速了中國 AI 技術的普及與創新。
中國領先 AI 實驗室穩定推進
DeepSeek 和阿里巴巴作為中國 AI 頂尖的雙引擎，其發展速度令人矚目。DeepSeek 自 2023 年 5 月成立以來，模型智慧指數從最初的 DeepSeek LLM 67B 的 20 分，迅速躍升至 R1-0528 的 68 分，使其躋身全球 AI 實驗室第二梯隊，與 xAI、Meta、Anthropic 等並駕齊驅，並成為開源權重領域的無可爭議的領導者。
這兩家公司在過去兩年中，幾乎每隔三個月就會發布一個新模型，顯示出其穩定的研發節奏和強勁的技術實力。DeepSeek 的 R1-0528 版本，作為 V3/R1 架構的後訓練更新，在不改變 671B 參數的情況下，顯著提升了推理性能，突顯了強化學習（RL）技術在模型優化中的重要性。
美國競爭格局變化 OpenAI 主導地位減弱
與此同時，美國的 AI 競爭格局也在發生變化。OpenAI 的主導地位開始減弱，Google、xAI 和 Anthropic 等實驗室正在迅速縮小差距。截至 2025 年 5 月，OpenAI 的 o3 仍是美國最聰明的模型，但 Google 的 Gemini 2.5 Pro、xAI 的 Grok3 mini reasoning 和 Anthropic 的 Claude Opus 4 (Extended Thinking) 緊隨其後，呈現出百花齊放的競爭態勢。
中國 AI 玩家生態多元化
報告將中國 AI 玩家分為三大類：
一、大科技公司：
- 阿里巴巴： 市值約 3,000 億美元，透過領先的開源模型 Qwen 和 Alibaba Cloud 提供服務。其 Qwen3-235B-A22B 模型在推理和非推理方面均表現卓越。
- 字節跳動： 擁有熱門應用 Doubao，其 Seed-Thinking-v1.5 模型在推理方面表現出色。
- 華為： 專注於晶片和硬體，其 Pangu 5.0 Large 模型廣受關注。
- 騰訊： 市值約 5,750 億美元，其 Hunyuan T1 模型在推理方面領先。
- 百度： 市值約 300 億美元，其 ERNIE X1 模型在推理方面表現不俗。
二、AI 新創公司：
- DeepSeek： 成立僅兩年，其 R1 模型已成為全球開源權重推理模型的領跑者。
- Moonshot AI： 成立於 2023 年，其 Kimi K1.5 模型在推理方面表現強勁，並擁有約 2,500 萬的月活躍用戶（MAU）。
- Zhipu： 擁有 ChatGLM 應用，其 GLM-Z1-32B 模型在推理方面表現優異。
- MiniMax： 其 Talkie AI 應用擁有約 3,500 萬的 MAU，其 MiniMax-Text-01 模型在非推理方面表現突出。
- 01.AI、Baichuan、StepFun： 這些新創公司也都在 AI 領域取得不俗成績。
三、其他活躍玩家：
昆侖萬維、360、科大訊飛、美團和小米等公司也在 AI 領域積極布局，推動整個生態的發展。
多模態 AI 與媒體生成進展
在多模態 AI 領域，中國公司已全面參與到語言、語音、圖像、視訊和 3D 生成中。例如，Alibaba 的圖像模型 LHM 和視訊模型 Wan 2.1，以及 ByteDance 的語音模型 Seed-TTS 和視訊模型 Seaweed-7B。
在文字到圖像生成方面，中美已達到 parity（同等水準），OpenAI 的 GPT-4o 和 ByteDance 的 Seedream 3.0 表現不相上下。然而，在文字轉影片和影像到影片生成方面，美國仍處於領先地位，Google 的 Veo 3 Preview 和 Runway Gen 4 表現突出，但中國的 Kuaishou Kling 2.0 也在快速追趕。
