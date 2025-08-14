中國AI勢不可擋！從追趕到超越 中美差距縮短至3個月

鉅亨網新聞中心 2025-08-14 16:20

AI 模型分析機構 Artificial Analysis 最新發布的《2025 年 Q2 中國人工智慧現況分析報告》（State of AI: China Q2 2025 Highlights Report）指出，中國 AI 實驗室在尖端模型智慧上正以驚人的速度追趕美國，兩者之間的差距已從一年多縮短至不到三個月。

（圖:shutterstock)

這份報告綜合了 MMLU-Pro、GPQA Diamond 等七大基準測試與人群投票數據，全面剖析了中國 AI 技術與應用生態的最新動態。

報告指出，自 2022 年 ChatGPT 發布以來，中美在先進語言模型上的差距持續存在，但如今已達到歷史最小。中國的進展主要由 DeepSeek 和阿里巴巴兩大巨頭驅動，而美國則主要依賴 OpenAI。

值得注意的是，在開源權重模型領域，中國已於 2024 年 11 月憑藉阿里巴巴的 QwQ 32B Preview 首次超越美國（當時超越 Meta 的 Llama 3.1 405B）。

DeepSeek 的 R1 模型更在 2025 年 1 月成為首個能與 OpenAI o1 競爭的開源權重推理模型，其於 5 月發布的 R1-0528 版本更被評為當前最聰明的開源權重模型。這反映出中國頂級 AI 實驗室樂於分享旗艦模型權重，與美國實驗室（如 OpenAI、Anthropic、Google）的封閉策略形成鮮明對比，也加速了中國 AI 技術的普及與創新。

中國領先 AI 實驗室穩定推進

DeepSeek 和阿里巴巴作為中國 AI 頂尖的雙引擎，其發展速度令人矚目。DeepSeek 自 2023 年 5 月成立以來，模型智慧指數從最初的 DeepSeek LLM 67B 的 20 分，迅速躍升至 R1-0528 的 68 分，使其躋身全球 AI 實驗室第二梯隊，與 xAI、Meta、Anthropic 等並駕齊驅，並成為開源權重領域的無可爭議的領導者。

這兩家公司在過去兩年中，幾乎每隔三個月就會發布一個新模型，顯示出其穩定的研發節奏和強勁的技術實力。DeepSeek 的 R1-0528 版本，作為 V3/R1 架構的後訓練更新，在不改變 671B 參數的情況下，顯著提升了推理性能，突顯了強化學習（RL）技術在模型優化中的重要性。

美國競爭格局變化 OpenAI 主導地位減弱

與此同時，美國的 AI 競爭格局也在發生變化。OpenAI 的主導地位開始減弱，Google、xAI 和 Anthropic 等實驗室正在迅速縮小差距。截至 2025 年 5 月，OpenAI 的 o3 仍是美國最聰明的模型，但 Google 的 Gemini 2.5 Pro、xAI 的 Grok3 mini reasoning 和 Anthropic 的 Claude Opus 4 (Extended Thinking) 緊隨其後，呈現出百花齊放的競爭態勢。

中國 AI 玩家生態多元化

報告將中國 AI 玩家分為三大類：

一、大科技公司：

阿里巴巴： 市值約 3,000 億美元，透過領先的開源模型 Qwen 和 Alibaba Cloud 提供服務。其 Qwen3-235B-A22B 模型在推理和非推理方面均表現卓越。

字節跳動： 擁有熱門應用 Doubao，其 Seed-Thinking-v1.5 模型在推理方面表現出色。

華為： 專注於晶片和硬體，其 Pangu 5.0 Large 模型廣受關注。

騰訊： 市值約 5,750 億美元，其 Hunyuan T1 模型在推理方面領先。

百度： 市值約 300 億美元，其 ERNIE X1 模型在推理方面表現不俗。

二、AI 新創公司：

DeepSeek： 成立僅兩年，其 R1 模型已成為全球開源權重推理模型的領跑者。

Moonshot AI： 成立於 2023 年，其 Kimi K1.5 模型在推理方面表現強勁，並擁有約 2,500 萬的月活躍用戶（MAU）。

Zhipu： 擁有 ChatGLM 應用，其 GLM-Z1-32B 模型在推理方面表現優異。

MiniMax： 其 Talkie AI 應用擁有約 3,500 萬的 MAU，其 MiniMax-Text-01 模型在非推理方面表現突出。

01.AI、Baichuan、StepFun： 這些新創公司也都在 AI 領域取得不俗成績。

三、其他活躍玩家：

昆侖萬維、360、科大訊飛、美團和小米等公司也在 AI 領域積極布局，推動整個生態的發展。

多模態 AI 與媒體生成進展

在多模態 AI 領域，中國公司已全面參與到語言、語音、圖像、視訊和 3D 生成中。例如，Alibaba 的圖像模型 LHM 和視訊模型 Wan 2.1，以及 ByteDance 的語音模型 Seed-TTS 和視訊模型 Seaweed-7B。