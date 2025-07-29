中國AI公司成立兩大聯盟！打造自主生態、應對美國輝達晶片限制

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-29 12:10

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在上海舉辦的世界人工智慧大會（WAIC）落幕之際，中國人工智慧（AI）產業宣布成立兩個新的 AI 產業聯盟，旨在推動本土 AI 生態系統發展，減少對美國與輝達 (NVDA-US) 晶片的依賴，以應對美方的出口管制與技術封鎖。

中國AI公司成立兩個新的AI產業聯盟。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，這兩大聯盟分別為「模型—晶片生態創新聯盟」（Model-Chip Ecosystem Innovation Alliance）與「上海總商會人工智慧委員會」（Shanghai General Chamber of Commerce AI Committee），聚焦於從 AI 晶片到大型語言模型（LLMs）的完整技術鏈與產業融合。

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其中，「模型—晶片生態創新聯盟」由大型語言模型開發商 StepFun 發起，參與成員包括中國多家重量級 AI 與 GPU 晶片製造商，包括華為（Huawei）、燧原科技（Enflame）、壁仞科技（Biren）與摩爾線程（Moore Threads）。

燧原科技執行長趙立東表示：「這是一個連接從晶片到模型，再到基礎設施的完整技術鏈的創新生態系統。」

上述公司多數都受到美國制裁的打擊，無法購買採用美國技術研發的先進技術。

另一個新成立的「上海總商會人工智慧委員會」，則旨在「促進 AI 技術與產業轉型的深度整合」。