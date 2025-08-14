鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-14 13:50

中國聯想集團 (00992-HK) 今 (14) 日公佈 2025/26 財年第一季財報，當季營收年增 22% 至 1362 億元，創歷史同期新高，非香港財務報告準則下的淨利年增 22% 至 28.16 億元。

同期新高！聯想集團Q1營收年增22% PC業務增速創15季來最快（圖：Shutterstock）

全球 AI 競賽激烈，聯想三大主營業務集團邁進「價值兌現期」。IDG 智慧設備業務集團實現營收 973 億元，年增 17.8%，其中 PC 業務創 15 季以來最快增速，ISG 基礎設施方案業務營收成長 35.8%，SSG 方案服務業務成長 19.8%，再創新高，營業利潤率達 22.2%。

在 6 月為止的第一財季，聯想非 PC 業務營收佔比進一步提升至 47%，成長結構更趨均衡，為混合式 AI 縱深佈局提供基礎，加速撬動「AI + 終端」大飛輪。聯想也持續加碼創新投入，研發費用較去年同期成長超 10%。

聯想在第一財季內的 AI PC 出貨量佔整體 PC 出貨量超 30%，中國市場 AI PC 出貨量佔筆電總出貨量 27%，「天禧」個人超級智能體用戶活躍度顯著提升，WAU 平均值達 40%。

企業智慧方面，聯想建構全端 AI 產品體系，AI 基礎設施業務營收年增 155%。

聯想董事長兼執行長楊元慶在業績溝通會上表示，將繼續堅定執行混合式 AI 策略，雖有關稅波動等挑戰，但聯想本季取得開門紅，兌現了保持競爭力、市場份額和盈利的目標。

若以香港財務報告準則計算，聯想在第一財季淨利年增 108%，不過非香港財務報告準則計量更能反映核心經營表現，認股權證公允值變動影響預計持續至 2027/2028 財年末。

最新數據顯示，隨著全球 PC 市場超預期復甦，今年第二季全球 PC 出貨量年增 6.5%，中國市場回升。聯想 IDG 業務營收年增 17.8%，PC 業務以 24.6% 的市佔率穩居全球第一，AI PC 持續成為產業成長驅動力。

此外，全球智慧手機產業逆勢企穩，聯想智慧型手機業務營收年增率呈雙位數成長，摩托羅拉在海外折疊手機細分市場中也處於領先。