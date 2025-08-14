鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-14 15:00

《彭博資訊》週三 (13 日) 引述多位消息人士報導，美國總統川普當天在跟歐洲領導人及烏克蘭總統澤倫斯基會晤時保證，他不會就領土問題與俄羅斯總統普丁談判，並將推動普丁與澤倫斯基會面。

雙普會在即！傳川普保證不談領土 普丁為何想拿下烏克蘭頓內茨克全境？（圖：Shutterstock）

川普還再次表示，他很快就會知道普丁對談判是否認真，並稱美國願意為基輔提供一些安全保障，但不包括加入北約。

‌



隨著「雙普會」即將在周五 (15 日) 登場，一個耐人尋味的問題是：為何普丁提出在烏克蘭東部進行領土置換？《華爾街日報》在社論中指出普丁的意圖是，即便同意暫時停火，他也希望重啟戰爭。

有媒體外洩的訊息顯示，普丁希望烏克蘭讓出整個頓內茨克州。值得注意的是，他要的還包括烏克蘭仍在控制的部分區域。作為交換，據稱莫斯科可能讓出目前在赫爾松和扎波羅熱掌控的一些不那麼關鍵的地區。

為何要做這種置換？很可能的答案是：烏克蘭在頓內茨克構築起一條實質上長達 31 英里 (約 50 公里) 的要塞式防禦帶，連綴了大量經過重度加強的城市、小鎮和防禦工事。這項努力可以追溯到 2014 年俄羅斯對烏克蘭東部的首次入侵。

儘管多年苦攻，俄軍仍未能突破這條頓內茨克防線。追蹤烏克蘭戰事的「戰爭研究所」(ISW) 表示，按當前態勢，俄軍「很可能需要數年時間」才能撕開缺口。普丁正試圖透過與川普的談判，達成他在戰場上未能實現的目標。

隨著周五美俄領袖峰會臨近，俄軍也加快對頓內茨克州城市波克羅夫斯克的攻勢。烏軍在當地兵力上嚴重處於劣勢，俄軍則動用無法被電子干擾的光纖有線操控無人機，攔阻增援兵力和物資向前線的機動，這讓防線愈發難以固守，而俄軍已接近攻占該城。

然而，俄軍花了 17 個多月才逼近戰前人口約 6 萬的波克羅夫斯克。ISW 指出，自 2023 年 10 月以來，俄軍在該方向損失了「遠超過五個師規模的裝甲車輛和坦克」。在圍繞波克羅夫斯克的戰鬥中，俄軍還出現每月高達 1.4 萬至 1.5 萬人的傷亡。