鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-14 12:30

‌



多家加密貨幣交易所正積極推出清真投資產品，大力吸引穆斯林投資者。這些產品豐富多樣，包括以黃金為支撐的代幣、免除利息機制的平台、基於伊斯蘭金融原則的智能合約以及代幣化的伊斯蘭債券 (Sukuk)。

中東土豪新寵！幣安等加密貨幣交易所推清真加密貨幣 鎖定中東5億年輕網民（圖：Shutterstock）

業內專家指出，交易所瞄準的是加密市場中以信仰為導向的投資者缺口，中東地區更是重點目標。加密貨幣交易所 XT.com 新增阿拉伯語支持，也設立專門的「清真專區」，方便用戶瀏覽符合教法審核的代幣。

‌



今年 7 月底，全球最大加密貨幣交易所幣安推出 Sharia Earn 產品，用戶能「質押」加密貨幣取得被認定為清真的收益。這是一種合規的財富增值方式，用戶可在設定期限內鎖定加密貨幣，並獲得符合伊斯蘭要求的回報，幣安提供的年化等值收益率各有不同，如幣安幣最高 0.32%，以太幣. 5%，Solana 6%。

儘管存在風險，各大交易所仍在加快推出面向穆斯林的投資選項並調整服務。

杜拜受監管交易所 OFZA 執行長 Amir Tabch 表示，中東和北非地區有近 5 億穆斯林大多年輕且數位化素養高，合規投資產品需求正從隱性走向可見。

根據 LSEG 預估，2027 年全球伊斯蘭金融資產將達 6.7 兆美元，約一半將集中在波斯灣合作委員會國家。