分析師喊價7500美元！以太幣距離歷史高點僅不到200美元
鉅亨網編譯王貞懿
根據《CNBC》周三 (13 日) 報導，以太幣本周若維持買盤動能，可能測試 2021 年來歷史新高。根據 Coin Metrics 數據，以太幣周三一度上漲超過 4%，報 4705.32 美元，稍早更觸及 4714.02 美元，距離歷史高點僅不到 200 美元。
以太坊概念股也同步上漲。Bitmine Immersion(BMNR-US) 跳升 9%，SharpLink Gaming(SBET-US) 漲超過 7%，Bit Digital(BTBT-US) 上漲 4%。
本周以太幣 ETF 資金流入達 15 億美元，比特幣 ETF 則為 2.44 億美元。這已經是以太幣 ETF 連續第四周資金流入量超越比特幣 ETF。
以太幣 ETF 在交易首年大部分時間表現低迷，直到今年夏天才因監管環境改善而出現轉機，機構投資人開始大舉投資穩定幣相關業務。而穩定幣佔所有區塊鏈手續費的 40%，其中超過一半由以太坊區塊鏈驅動。
Fundstrat 分析師 Tom Lee 表示，以太幣是「未來 10 到 15 年最大的宏觀交易機會，很大程度上是因為穩定幣已成為加密貨幣的 ChatGPT 時刻」。
過去兩個半月，以太幣相關企業和 ETF 已購買流通中以太幣的 3.8%。渣打銀行數位資產研究全球主管 Geoff Kendrick 將以太幣年底目標價從 4000 美元上調至 7500 美元，2028 年底目標價達 25000 美元。
以太幣自上周五突破 4000 美元後持續站穩該水準。過去 24 小時內出現超過 2.5 億美元空單強制平倉。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 以太幣現貨ETF資金狂潮 單日流入逾百億美元
- Circle上市後首份財報！Q2營收年增逾五成 惟IPO費用拖累虧損
- 9兆美元退休金活水來了！法人看好加密幣長線潛力 00909近3月飆漲逾3成
- 首份財報來襲！華爾街估Circle虧損 但上市後暴漲400%背後藏何玄機？
下一篇