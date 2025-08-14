分析師喊價7500美元！以太幣距離歷史高點僅不到200美元

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-14 00:19

根據《CNBC》周三 (13 日) 報導，以太幣本周若維持買盤動能，可能測試 2021 年來歷史新高。根據 Coin Metrics 數據，以太幣周三一度上漲超過 4%，報 4705.32 美元，稍早更觸及 4714.02 美元，距離歷史高點僅不到 200 美元。

以太幣強攻4700美元大關，距歷史高點僅200美元，ETF買盤力道強勁。(圖:Shutterstock)

本周以太幣 ETF 資金流入達 15 億美元，比特幣 ETF 則為 2.44 億美元。這已經是以太幣 ETF 連續第四周資金流入量超越比特幣 ETF。

以太幣 ETF 在交易首年大部分時間表現低迷，直到今年夏天才因監管環境改善而出現轉機，機構投資人開始大舉投資穩定幣相關業務。而穩定幣佔所有區塊鏈手續費的 40%，其中超過一半由以太坊區塊鏈驅動。

Fundstrat 分析師 Tom Lee 表示，以太幣是「未來 10 到 15 年最大的宏觀交易機會，很大程度上是因為穩定幣已成為加密貨幣的 ChatGPT 時刻」。

過去兩個半月，以太幣相關企業和 ETF 已購買流通中以太幣的 3.8%。渣打銀行數位資產研究全球主管 Geoff Kendrick 將以太幣年底目標價從 4000 美元上調至 7500 美元，2028 年底目標價達 25000 美元。