鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-13 22:00

加密貨幣交易所營運商 Bullish 已成功完成其在美國的首次公開募股（IPO），發行價定為每股 37 美元，超出原先預期的 32 至 33 美元區間。

Bullish加密貨幣交易所成功上市 估值逾50億美元(圖:shutterstock)

據報導，Bullish 此次發行售出 3,000 萬股，籌集了 11.1 億美元，公司估值達到 54.1 億美元。若以 1.507 億股流通股計算，市場價值約為 56 億美元。

Bullish 預計於周三 (13 日) 在紐約證券交易所開始掛牌交易。該公司由前紐約證券交易所總裁 Tom Farley 領導，他將在 IPO 結束後兼任董事長職務。

在知名投資者方面，Bullish 獲得了億萬富翁 Peter Thiel 旗下 Founders Fund 和 Thiel Capital 的早期投資支持。貝萊德和 Cathie Wood 的方舟投資等機構投資者已承諾認購總計高達 2 億美元的股份。此次 IPO 的主承銷商包括摩根大通、Jefferies 和花旗集團。

Bullish 的業務範圍廣泛，不僅提供現貨加密貨幣交易，還涵蓋期貨及衍生品交易，並擁有知名的加密貨幣新聞與數據網站 CoinDesk。公司上市正值有利時機，一方面得益於美國總統川普政府推動的加密友善監管政策，尤其是穩定幣監管法案的簽署，為行業帶來了更大的合法性。另一方面，比特幣價格徘徊在 12 萬美元的紀錄高位附近，也為其上市營造了積極的市場氛圍。