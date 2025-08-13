鉅亨速報 - Factset 最新調查：Caris Life Sciences, Inc.(CAI-US)EPS預估下修至-0.98元，預估目標價為38.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Caris Life Sciences, Inc.(CAI-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.79元下修至-0.98元，其中最高估值-0.77元，最低估值-8.86元，預估目標價為38.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.77(-0.64)
|0.49
|1.89
|2.42
|最低值
|-8.86(-1.06)
|-0.05
|0.08
|0.56
|平均值
|-3.11(-0.84)
|0.27
|0.79
|1.4
|中位數
|-0.98(-0.79)
|0.3
|0.81
|1.39
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.84億
|10.07億
|12.54億
|15.00億
|最低值
|5.70億
|9.00億
|11.40億
|13.18億
|平均值
|6.48億
|9.65億
|11.88億
|14.14億
|中位數
|6.80億
|9.70億
|11.79億
|14.23億
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.66
|-1.36
|營業收入
|3.06億
|4.12億
詳細資訊請看美股內頁：
Caris Life Sciences, Inc.(CAI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Caris Life Sciences, Inc.CAI-US的目標價調升至38元，幅度約18.75%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Caris Life Sciences, Inc.(CAI-US)EPS預估上修至-0.79元，預估目標價為32.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)EPS預估上修至5.76元，預估目標價為223.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅保(ALB-US)EPS預估上修至-1.84元，預估目標價為75.00元
下一篇