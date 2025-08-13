search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Caris Life Sciences, Inc.(CAI-US)EPS預估下修至-0.98元，預估目標價為38.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Caris Life Sciences, Inc.(CAI-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.79元下修至-0.98元，其中最高估值-0.77元，最低估值-8.86元，預估目標價為38.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.77(-0.64)0.491.892.42
最低值-8.86(-1.06)-0.050.080.56
平均值-3.11(-0.84)0.270.791.4
中位數-0.98(-0.79)0.30.811.39

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.84億10.07億12.54億15.00億
最低值5.70億9.00億11.40億13.18億
平均值6.48億9.65億11.88億14.14億
中位數6.80億9.70億11.79億14.23億

歷史獲利表現

項目2023年2024年
EPS-1.66-1.36
營業收入3.06億4.12億

詳細資訊請看美股內頁：
Caris Life Sciences, Inc.(CAI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

