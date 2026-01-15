鉅亨速報 - Factset 最新調查：SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)EPS預估下修至0.59元，預估目標價為20.50元
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.62元下修至0.59元，其中最高估值0.78元，最低估值0.34元，預估目標價為20.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.78(0.78)
|2.21
|2.42
|1.72
|最低值
|0.34(0.34)
|1.35
|1.46
|1.72
|平均值
|0.59(0.6)
|1.81
|1.95
|1.72
|中位數
|0.59(0.62)
|1.82
|1.96
|1.72
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|120.81億
|125.84億
|129.15億
|128.58億
|最低值
|114.68億
|115.03億
|118.69億
|128.58億
|平均值
|118.39億
|121.94億
|124.17億
|128.58億
|中位數
|118.64億
|121.95億
|124.60億
|128.58億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.49
|1.77
|2.11
|2.35
|營業收入
|146.26億
|133.93億
|134.76億
|131.56億
詳細資訊請看美股內頁：
SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
