鉅亨速報 - Factset 最新調查：QXO, Inc.QXO-US的目標價調降至31元，幅度約3.13%
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對QXO, Inc.(QXO-US)提出目標價估值：中位數由32元下修至31元，調降幅度3.13%。其中最高估值44元，最低估值27元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予QXO, Inc.評價：積極樂觀9位、保持中立0位、保守悲觀0位。
QXO, Inc.今(14日)收盤價為20.59元。近5日股價上漲3.13%，標普指數上漲2.33%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
