鉅亨速報 - Factset 最新調查：昂跑控股(ONON-US)EPS預估下修至0.96元，預估目標價為56.81元

Factset 最新調查：昂跑控股(ONON-US)EPS預估下修至0.96元，預估目標價為56.81元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對昂跑控股(ONON-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.98元下修至0.96元，其中最高估值1.13元，最低估值0.37元，預估目標價為56.81元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.13(1.13)1.592.072.54
最低值0.37(0.65)0.911.212.33
平均值0.86(0.92)1.281.72.47
中位數0.96(0.98)1.321.732.53

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值31.81億40.38億49.81億59.80億
最低值30.03億36.21億43.21億53.73億
平均值30.85億38.32億47.24億56.83億
中位數30.76億38.32億46.90億56.97億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-137.97-0.650.190.020.85
營業收入4.53億7.93億12.80億19.94億26.32億

詳細資訊請看美股內頁：
昂跑控股(ONON-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

