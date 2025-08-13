鉅亨速報 - Factset 最新調查：Caris Life Sciences, Inc.CAI-US的目標價調升至38元，幅度約18.75%

search icon



Factset 最新調查：Caris Life Sciences, Inc.CAI-US的目標價調升至38元，幅度約18.75%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Caris Life Sciences, Inc.(CAI-US)提出目標價估值：中位數由32元上修至38元，調升幅度18.75%。其中最高估值42元，最低估值31元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予Caris Life Sciences, Inc.評價：積極樂觀9位、保持中立0位、保守悲觀0位。

Caris Life Sciences, Inc.今(13日)收盤價為32.46元。近5日股價上漲18.75%，標普指數上漲2.33%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


Caris Life Sciences, Inc.32.46+7.45%

