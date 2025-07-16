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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Caris Life Sciences, Inc.(CAI-US)EPS預估上修至-0.79元，預估目標價為32.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Caris Life Sciences, Inc.(CAI-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.84元上修至-0.79元，其中最高估值-0.64元，最低估值-1.06元，預估目標價為32.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.64(-0.71)0.460.951.47
最低值-1.06(-1.06)-0.070.060.56
平均值-0.84(-0.87)0.190.581
中位數-0.79(-0.84)0.20.590.97

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.07億10.00億12.35億15.00億
最低值5.70億9.00億10.82億13.64億
平均值5.90億9.46億11.69億14.05億
中位數5.91億9.58億11.81億13.85億

歷史獲利表現

項目2023年2024年
EPS-1.66-1.36
營業收入3.06億4.12億

詳細資訊請看美股內頁：
Caris Life Sciences, Inc.(CAI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCAI

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