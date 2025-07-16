鉅亨速報 - Factset 最新調查：Caris Life Sciences, Inc.(CAI-US)EPS預估上修至-0.79元，預估目標價為32.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Caris Life Sciences, Inc.(CAI-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.84元上修至-0.79元，其中最高估值-0.64元，最低估值-1.06元，預估目標價為32.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.64(-0.71)
|0.46
|0.95
|1.47
|最低值
|-1.06(-1.06)
|-0.07
|0.06
|0.56
|平均值
|-0.84(-0.87)
|0.19
|0.58
|1
|中位數
|-0.79(-0.84)
|0.2
|0.59
|0.97
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.07億
|10.00億
|12.35億
|15.00億
|最低值
|5.70億
|9.00億
|10.82億
|13.64億
|平均值
|5.90億
|9.46億
|11.69億
|14.05億
|中位數
|5.91億
|9.58億
|11.81億
|13.85億
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.66
|-1.36
|營業收入
|3.06億
|4.12億
詳細資訊請看美股內頁：
Caris Life Sciences, Inc.(CAI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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