鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nebius Group N.V. Class A(NBIS-US)EPS預估上修至-1.7元，預估目標價為152.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Nebius Group N.V. Class A(NBIS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.78元上修至-1.7元，其中最高估值0.43元，最低估值-2.62元，預估目標價為152.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.43(0.43)-0.186-7.32
最低值-2.62(-2.62)-5.66-7.62-7.32
平均值-1.49(-1.52)-2.62-0.41-7.32
中位數-1.7(-1.78)-2.62-2.41-7.32

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.91億53.81億117.00億200.45億
最低值5.14億15.06億76.09億136.99億
平均值5.53億33.44億92.84億168.72億
中位數5.53億37.10億90.19億168.72億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-0.551.530.630.51
營業收入48.33億74.61億93.48億1.18億

詳細資訊請看美股內頁：
Nebius Group N.V. Class A(NBIS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


