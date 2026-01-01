鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nebius Group N.V. Class A(NBIS-US)EPS預估上修至-1.7元，預估目標價為152.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Nebius Group N.V. Class A(NBIS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.78元上修至-1.7元，其中最高估值0.43元，最低估值-2.62元，預估目標價為152.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.43(0.43)
|-0.18
|6
|-7.32
|最低值
|-2.62(-2.62)
|-5.66
|-7.62
|-7.32
|平均值
|-1.49(-1.52)
|-2.62
|-0.41
|-7.32
|中位數
|-1.7(-1.78)
|-2.62
|-2.41
|-7.32
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.91億
|53.81億
|117.00億
|200.45億
|最低值
|5.14億
|15.06億
|76.09億
|136.99億
|平均值
|5.53億
|33.44億
|92.84億
|168.72億
|中位數
|5.53億
|37.10億
|90.19億
|168.72億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.55
|1.53
|0.63
|0.51
|營業收入
|48.33億
|74.61億
|93.48億
|1.18億
詳細資訊請看美股內頁：
Nebius Group N.V. Class A(NBIS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
