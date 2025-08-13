〈財報〉AI與遊戲雙引擎驅動 騰訊營收與利潤超預期成長
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
中國科技巨頭騰訊控股 (00700-HK) 周三 (13 日) 公布第二季財務報告，表現遠超市場預期，強勁的遊戲業務成長以及人工智能 (AI) 驅動的業務拓展成為主要推動力。
財務表現超乎預期
截至 6 月底的 3 個月，騰訊的總營收達到人民幣 1,845 億元 (約合 257 億美元)，較去年同期大幅成長 15%。這一數字不僅優於分析師平均預期的 1,785 億元人民幣，更是高出約 3%。
在利潤方面，騰訊第二季淨利潤達到人民幣 556 億元，同比增長 17%，同樣超出分析師預測的 523 億元人民幣，顯示出各主要業務部門的利潤率均有所改善。
遊戲業務：核心引擎持續發力
遊戲業務依然是騰訊最主要的收入來源，國內遊戲業務營收增長 17%，達到人民幣 404 億元。更為亮眼的是，國際遊戲業務的表現更為強勁，營收大幅增長 35%，達到人民幣 188 億元。騰訊在 2024 年已經推出了多款熱門遊戲，並計劃在未來推出更多備受期待的產品。
備受玩家期待的 Riot Games Inc. 旗下經典遊戲《特戰英豪》(Valorant) 的智慧型手機版本，預計正式推出。此外，一款以「沙丘」(Dune) 宇宙為背景的開放世界遊戲也在開發中。騰訊還預計在下週於德國科隆遊戲展 (Gamescom) 上公布更多新遊戲。
AI 驅動：從整合到生態系統
在日趨激烈的全球 AI 競爭中，騰訊選擇了一條與眾不同的道路。不同於其他競爭對手 (如阿里巴巴和字節跳動) 競相推出多個大模型平台，騰訊更側重於將 AI 技術深度整合到其現有的服務與內容中。這項戰略已初見成效，例如廣告業務的雙位數增長便得益於 AI 技術的強化。
騰訊在 AI 研發上的投入正在加速。其自研的「混元」(Hunyuan) 大模型與 DeepSeek 的 R1 模型，正為其一系列產品和遊戲提供技術支援。此外，騰訊雲也向客戶提供運算能力租賃服務，以協助他們訓練或運行 AI 系統。
騰訊寄望其擁有十億級用戶的超級應用程式「微信」(WeChat) 能成為生成式 AI 時代的「殺手級應用」。騰訊高層認為，微信的小程序生態系統有望演化成一個代理式 AI 工具的操作系統，這些工具將能夠自主地為用戶執行任務。同時，騰訊也為遊戲設計師推出了多款 AI 工具，用於生成遊戲內的角色形象和資產。
其他業務與市場展望
除了遊戲和 AI，騰訊的廣告服務也表現強勁，營收同比增長 20%，達到人民幣 358 億元。微信在搜尋和短影音版位中增加了更多廣告，正逐步蠶食抖音母公司字節跳動的關鍵收入來源。然而，微信支付正與阿里巴巴關聯公司螞蟻集團展開新一輪競爭，後者其感應支付功能已獲得 1 億用戶。
