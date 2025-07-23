港股庫藏股續熱！騰訊砸超400億港元成「回購王」11企業掃貨1億股 恒指劍指三萬點？

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-23 09:00

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今年以來，港股市場回購熱潮持續升溫，成為資本市場的焦點。根據 Wind 統計數據，本月截至周二 (22 日) 以來，已有 69 家港股上市公司實施庫藏股計畫，累計金額約 89 億港元。這一態勢延續了年內港股的活躍回購表現。

港股庫藏股續熱！騰訊砸400億成「回購王」11企業掃貨逾1億股 恒指劍指三萬點？（圖：Shutterstock）

隨著市場情緒逐步回溫，今年以來約 210 家港股公司啟動回購計畫，回購數量達 45 億股，累計斥資突破千億港元大關，展現出強勁的回購勢頭。

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在這場回購浪潮中，龍頭企業表現特別突出，年內已有 11 家公司回購數量超過 1 億股，其中友邦保險、有讚等 4 家企業回購規模更是突破 2 億股。

騰訊控股 (00700-HK) 以超 400 億港元的回購金額成為「回購標竿」，回購規模呈逐年遞增趨勢；2021 年約 26 億港元，2022 年攀升至 338 億港元，2023 年進一步增至 490 億港元，去年更大幅升至 110 億元港元。

此外，滙豐控股、中遠海控等企業也積極加入回購陣營，部分公司呈現「邊買邊漲」的良性態勢，回購行為與股價形成正向互動。

從產業分佈來看，回購活躍的公司涵蓋金融、航運、消費、醫藥等多個領域。友邦保險、中遠海控、匯豐控股、中國宏橋、周大福、中遠海發、四環醫藥、中國東方航空股份、協合新能源等企業年內回購數量均超 1 億股，其中友邦保險、有讚、中遠海控和匯豐控股表現最為亮眼，回購數量均超過 2 億股。

分析人士指出，回購潮的興起與港股估值優勢、政策支持及資金流向密切相關。中國企業資本聯盟副理事長柏文喜表示，回購不僅能提升 EPS、優化資本效率，還能增強股東價值和市場信心，尤其在市場低迷時期，企業透過回購傳遞對自身業務前景的看好。以騰訊為例，今年截至周二收盤累計上漲超 25%，回購動作與股價回升形成共振。滙豐、友邦保險年內漲幅分別超 35% 和 25%，中遠海控、中國宏橋、快手等公司股價亦有亮眼表現，進一步印證市場價值的認可。

展望後市，機構普遍持樂觀態度。華泰證券認為，今年第三季市場雖可能維持高波動，但壓力因素低於預期，行情啟動時點或提前，而外部環境如關稅談判、美元指數下行及人民幣升值預期，加上內部「反內捲」政策加碼、網路電商壓力緩解及房地產政策積極變化，皆為港股提供支撐。

中國銀河證券指出，政策面強化金融對外開放、基本面新消費與科技企業成長潛力顯現、資金面南向資金持續流入，三重利多將推動港股估值修復。

新金融專家余豐慧也表示，粵港澳大灣區建設、跨境理財通等政策將進一步增強香港國際金融中心地位，提升港股市場吸引力。