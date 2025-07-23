search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


A股港股

港股庫藏股續熱！騰訊砸超400億港元成「回購王」11企業掃貨1億股 恒指劍指三萬點？

鉅亨網編譯陳韋廷


今年以來，港股市場回購熱潮持續升溫，成為資本市場的焦點。根據 Wind 統計數據，本月截至周二 (22 日) 以來，已有 69 家港股上市公司實施庫藏股計畫，累計金額約 89 億港元。這一態勢延續了年內港股的活躍回購表現。

cover image of news article
港股庫藏股續熱！騰訊砸400億成「回購王」11企業掃貨逾1億股 恒指劍指三萬點？（圖：Shutterstock）

隨著市場情緒逐步回溫，今年以來約 210 家港股公司啟動回購計畫，回購數量達 45 億股，累計斥資突破千億港元大關，展現出強勁的回購勢頭。


在這場回購浪潮中，龍頭企業表現特別突出，年內已有 11 家公司回購數量超過 1 億股，其中友邦保險、有讚等 4 家企業回購規模更是突破 2 億股。

騰訊控股 (00700-HK) 以超 400 億港元的回購金額成為「回購標竿」，回購規模呈逐年遞增趨勢；2021 年約 26 億港元，2022 年攀升至 338 億港元，2023 年進一步增至 490 億港元，去年更大幅升至 110 億元港元。

此外，滙豐控股、中遠海控等企業也積極加入回購陣營，部分公司呈現「邊買邊漲」的良性態勢，回購行為與股價形成正向互動。

從產業分佈來看，回購活躍的公司涵蓋金融、航運、消費、醫藥等多個領域。友邦保險、中遠海控、匯豐控股、中國宏橋、周大福、中遠海發、四環醫藥、中國東方航空股份、協合新能源等企業年內回購數量均超 1 億股，其中友邦保險、有讚、中遠海控和匯豐控股表現最為亮眼，回購數量均超過 2 億股。

分析人士指出，回購潮的興起與港股估值優勢、政策支持及資金流向密切相關。中國企業資本聯盟副理事長柏文喜表示，回購不僅能提升 EPS、優化資本效率，還能增強股東價值和市場信心，尤其在市場低迷時期，企業透過回購傳遞對自身業務前景的看好。以騰訊為例，今年截至周二收盤累計上漲超 25%，回購動作與股價回升形成共振。滙豐、友邦保險年內漲幅分別超 35% 和 25%，中遠海控、中國宏橋、快手等公司股價亦有亮眼表現，進一步印證市場價值的認可。

展望後市，機構普遍持樂觀態度。華泰證券認為，今年第三季市場雖可能維持高波動，但壓力因素低於預期，行情啟動時點或提前，而外部環境如關稅談判、美元指數下行及人民幣升值預期，加上內部「反內捲」政策加碼、網路電商壓力緩解及房地產政策積極變化，皆為港股提供支撐。

中國銀河證券指出，政策面強化金融對外開放、基本面新消費與科技企業成長潛力顯現、資金面南向資金持續流入，三重利多將推動港股估值修復。

新金融專家余豐慧也表示，粵港澳大灣區建設、跨境理財通等政策將進一步增強香港國際金融中心地位，提升港股市場吸引力。

隨著上市公司密集回購釋放正面訊號，加上港股估值優勢和政策紅利，市場普遍認為港股正迎來佈局窗口期，企業回購行為不僅彰顯對自身長期價值的信心，也為投資人提供更明確的方向指引。

文章標籤

庫藏股回購騰訊滙豐HSBC估值港股科技股

相關行情

台股首頁我要存股
美元指數97.4330.04%
騰訊控股526.000+0.86%
人民幣/美元0.1394+0.00%
美元/港幣7.8495+0.00%

延伸閱讀



Empty