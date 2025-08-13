鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-13 10:25

騰訊音樂 (01698-HK)今 (13) 日早盤開高約 15% 衝破 100 港元大關後持續走漲，一度漲高逾 16% 至 104 港元，主要因為該公司在 6 月 30 日為止的今年第二季財報中實現營收和獲利雙雙加速成長，線上音樂服務業務強勁增長。

跳空衝破100港元！騰訊音樂Q2淨利大增43.2%收入年增17.9% 今開盤飆逾16%

財報顯示，騰訊音樂第二季總收入年增 17.9% 達 84.4 億元，調整後凈利年增 33% 達 26.4 億元，其中線上音樂業務持續高品質增長，線上音樂服務收入年增 26.4% 至 68.5 億元，線上音樂訂閱收入年增 17.1% 至 43.8 億元，線上音樂付費用戶數年增 6.3% 至 1.244 億。

此外，騰訊音樂第二季毛利率提升至 44.4%，去年同期為 42%，現金及等價物 349.2 億元，財務狀況穩健。

更值得關注的是用戶價值的持續提升。月均 ARPPU 從去年同期的 10.7 元增長至 11.7 元，年增 9.3%，主要得益於 SVIP 會員計畫的成功推廣。

騰訊音樂管理層透露，SVIP 訂閱使用者已突破 1500 萬，創歷史新高，反映出使用者對高端音樂體驗的強烈需求和支付意願。

然而，用戶成長的天花板問題依然存在。線上音樂 MAU 年減 3.2% 至 5.53 億，這已是連續多個季度的下滑趨勢。儘管付費用戶數量年增 6.3% 至 1.244 億，但總體使用者池的萎縮可能限制長期增長潛力。

騰訊音樂正在從單純的串流媒體平臺向綜合音樂娛樂生態轉型。騰訊音樂本季的演出業務、藝人周邊銷售等新領域取得了顯著進展，成功舉辦了 G-DRAGON 澳門演唱會，現場超過 3.6 萬名粉絲，官方周邊商品迅速售罄。同時，公司還為丁噹、袁婭維、GAI 等藝人組織了系列體育場演唱會。

毛利率從去年同期的 42% 提升至 44.4%，主要受益於高毛利的音樂訂閱和廣告服務收入佔比提升，同時社交娛樂服務分成比例下降。

營運費用率則從 16% 大降至 13.7%，顯示公司在規模效應下的成本控制能力。

淨利潤 24.1 億元，大幅年增 43.2%，獲利增速明顯超過收入增速，體現了業務結構優化的成效。每 ADS 攤薄收益 1.55 元，較去年同期的 1.07 元大幅提升。

儘管整體表現亮眼，但幾個潛在問題值得關注。首先，社交娛樂服務和其他業務收入下滑 8.5% 至 15.9 億元，顯示這一傳統優勢業務面臨持續壓力。雖然該業務佔總收入比重已降至 18.8%，但其萎縮趨勢恐影響整體成長的可持續性。

其次，收入成本增長 13.1% 至 46.9 億元，主要因為 IP 相關成本、藝人周邊成本、線下演出成本和廣告代理費的增加。隨著公司在多元化業務上的持續投入，成本控制將成為維持獲利能力的關鍵挑戰。