鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-13 15:10

南韓政府周三 (13 日) 公布數據顯示，南韓 7 月資訊與通訊科技 (ICT) 產品出口額年增 14.5%，達到 221.9 億美元，創下歷年 7 月最高紀錄。這也是自今年 2 月以來，南韓 ICT 產品出口連續第 6 個月呈現增長趨勢。

南韓7月ICT出口飆升14.5% 晶片出貨量創歷史新高(圖:shutterstock)

此次出口強勁增長，主要歸因於半導體出貨量的歷史性表現。南韓 7 月份半導體出口額年增 31.2%，達 147.2 億美元。

南韓科學暨資訊通信技術部指出，這得益於全球企業對人工智慧伺服器投資增加，推升了記憶體晶片價格，特別是對生成式人工智慧晶片組所需的高階產品如 DDR5 和 HBM(高頻寬記憶體) 的需求強勁。

然而，並非所有 ICT 產品都表現亮眼。顯示器產品出口因產業低迷而下滑 8.9%，降至 17.6 億美元。行動裝置出貨量驟降 21.7% 至 9.6 億美元，電腦及配件出口也減少 17.1% 至 10.9 億美元。

另外，通訊設備出口則小幅增長 4.6%，達到 2 億美元。

在進口方面，7 月 ICT 產品進口額年增 9.8% 至 133.2 億美元，使得該部門的貿易順差達到 88.7 億美元。

從出口目的地來看，對美國的出口額躍升 11.9% 至 27.1 億美元，主要由半導體和行動裝置帶動，這也是對美出口連續第 21 個月實現年增長。