鉅亨網編輯林羿君 2025-08-13 11:56

美國財長貝森特否認了將中國在美國的投資納入任何貿易協議的可能性，此舉縮小了雙方解決持續爭端的選項。

中國會否跟進日韓投資美國？貝森特：不在貿易協議範圍。(圖:shutterstock)

當被問及中國是否可能像日本、南韓和歐盟一樣，以價值數十億美元的投資承諾作為貿易協議的一部分時，貝森特表示：「我認為不會，因為許多收購案或收購資金將流向我們需要回流的關鍵產業，其中許多需要從中國回流。」

貝森特周二 (12 日) 在美國接受福克斯商業新聞（FBN）採訪時表示，無論是半導體、稀土磁鐵、製藥或鋼鐵產業，「我的感覺是，這不會發生」。

貝森特的言論凸顯出，美國和中國在一系列議題上存在競爭，其中科技和 AI 最受關注。

美國總統川普已延長對華關稅休戰 90 天至 11 月初，此舉旨在穩定全球兩大經濟體之間的貿易關係，以利雙方努力達成協議。

中國電動車等行業的企業，已在海外設廠以開拓新市場，此舉也可能幫助它們規避美國關稅。

貝森特在訪談中還透露，他將在「未來 2 到 3 個月內」再次與中國官員會面。他表示，美國需要看到芬太尼（fentanyl）流入的問題在「數個月、數季甚至 1 年」內取得進展，才會考慮調降對中關稅。