韓就業成長創5個月低！年輕人掀「躺平」潮 逾42萬人不工作創歷史新高

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-13 14:10

最新數據顯示，受製造業與建築業就業低迷及青年職缺影響，南韓 7 月就業成長動能出現放緩，尤其是 20 多歲「躺平」人口達 42.1 萬人，創有統計數據以來歷年同期新高。

就業成長創5個月低！韓年輕人掀「躺平」潮 逾42萬人不工作創歷史新高

根據南韓統計廳今 (13) 日發布的「7 月就業動向」資料顯示，該國 7 月 15 歲以上就業人數 2902.9 萬人，較去年同期增加 17.1 萬人，連兩月維持在 10 萬餘人的成長水準，失業率為 2.4%

自 3 月就業人數增加 19.3 萬人以來，4 月（19.4 萬人）、5 月（24.5 萬人）、6 月（18.3 萬人）的增幅均徘徊在 20 萬人左右。此次連續兩個月出現縮減，為 2 月（13.6 萬人）以後的最低增幅。

從業界來看，製造業就業人數減少 7.8 萬人，連 13 個月萎縮，建築業在產業低迷背景下減少 9.2 萬人，亦連 15 月減少，但這兩個行業降幅與 6 月相比有所減少。

此外，反映內需的餐飲住宿業就業人數也減少 7.1 萬人，降幅創新冠疫情期間 2021 年 11 月減少 8.6 萬人以來最大紀錄

南韓統計廳社會統計局指出，「民生恢復消費券」在調查結束後發放，因此效果尚未反映在統計中。農林漁就業人數減少 12.7 萬人，除受到農漁業人口減少影響之外，還受 4 月寒流和霜凍、7 月酷暑和暴雨等極端氣候影響，目前已連 4 月出現 10 萬多人的降幅，與此相關的農林漁業熟練工人也減少 13 萬人。

不過，保健及社會福利服務業增加 26.3 萬人、專業科學及技術服務業亦增 9.1 萬人。

按年齡看，60 歲以上人群以及 30～39 歲族群就業人口分別增加 34.2 萬人和 9.3 萬人，20～29 歲青年就業人口則減少 15.8 萬人。

值得注意的是，15 歲以上人口就業率年增率上升 0.1 個百分點至 63.4%，創歷年同期新高。以經合組織（OECD）標準統計的 15 至 64 歲就業率為 70.2%，較去年同期上升 0.4%。

包括就業人口和失業人口在內的經濟活動人口共 2975.4 萬人，較去年同期增加 16 萬人。非經濟活動人口 1600.4 萬人，較去年增加 0.8 萬人，其中「躺平」人口增加 6.9 萬人，尤其是 20 多歲「躺平」人口達 42.1 萬人，較去年增加 5000 人，為 2003 年開始統計以來的 7 月最高紀錄。

15～29 歲年齡層的就業率也較一年前下降 0.7 個百分點至 45.8%。同期，失業人數為 72.6 萬人，較一年前減少 1.1 萬人，失業率為 2.4%，為 1999 年開始相關統計以來的 7 月最低。