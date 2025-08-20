search icon



【Joe’s華爾街脈動】美國科技股領導地位收窄；台股憑藉內資實力走強

Joe Lu


大型權值股疲軟掩蓋美股大盤穩定，台灣股市在關鍵機器人展前展現韌性

cover image of news article
【Joe’s華爾街脈動】美國科技股領導地位收窄；台股憑藉內資實力走強 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 8 月 19 日 美東時間


摘要
  • 美國超大型科技股遭拋售，而更廣泛的美股市場與台灣股市則上漲，此現象指向市場領導地位的顯著轉變。
  • 在輝達 (NVIDIA) 和 Meta 走弱的影響下，那斯達克標普 500 指數下跌。相反地，台股加權指數 (TAIEX) 在法人買盤和國內基本面的支撐下，展現出相當的強勢。
  • 隨著投資者移入固定收益資產，美國公債殖利率下滑。加拿大公債則因通膨數據低於預期而上漲。
  • 家得寶 (Home Depot) 謹慎的財報，以及美國疲弱的房屋許可數據，皆顯示在本週傑克森霍爾 (Jackson Hole) 全球央行年會前，經濟面臨逆風。
  • 關於俄烏和平協議可能性的討論，正對油價施加下行壓力，並影響歐洲市場情緒。

市場的主要訊號，是美國科技股領導地位的轉弱。(全文未完)

關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 

