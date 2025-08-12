search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Summit Therapeutics IncSMMT-US的目標價調升至34.5元，幅度約6.15%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)提出目標價估值：中位數由32.5元上修至34.5元，調升幅度6.15%。其中最高估值44元，最低估值12元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予Summit Therapeutics Inc評價：積極樂觀11位、保持中立0位、保守悲觀1位。

Summit Therapeutics Inc今(12日)收盤價為28.25元。近5日股價下跌6.15%，標普指數上漲0.69%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


