鉅亨速報 - Factset 最新調查：Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)EPS預估上修至-0.4元，預估目標價為35.00元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.41元上修至-0.4元，其中最高估值-0.36元，最低估值-0.46元，預估目標價為35.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.36(-0.36)
|-0.41
|-0.17
|2.01
|最低值
|-0.46(-0.46)
|-0.91
|-1.27
|-1.66
|平均值
|-0.41(-0.41)
|-0.56
|-0.61
|0.09
|中位數
|-0.4(-0.41)
|-0.5
|-0.62
|-0.31
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.00
|2.16億
|5.56億
|27.05億
|最低值
|0.00
|-5,700萬
|1,000萬
|1.63億
|平均值
|0.00
|3,203萬
|1.71億
|11.48億
|中位數
|0.00
|1,200萬
|1.22億
|7.96億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.76
|-0.96
|-0.41
|-0.99
|-0.31
|營業收入
|86萬
|181萬
|71萬
|0.00
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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