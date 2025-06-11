中國生技全面超車？美國報告警告：創新藥交易激增、臨床實驗已超越
鉅亨網新聞中心
美國國家新興生物技術安全委員會（NSCEB）早前發布重磅報告《Charting the Future of Biotechnology》，首度以國安視角全面解析全球生物技術競爭態勢，並明確指出中國是對美國生物科技主導地位的最大戰略威脅。
報告指出，中國自 21 世紀初即將生技產業納入國家發展重點，並透過政府政策扶持、資本引導與產業群聚，打造從基礎研究、臨床實驗到大規模製造的一體化生技產業鏈。
NSCEB 特別點名藥明康德 (02359-HK) 、華大基因 (300676-CN) 等企業為「生技版華為」，已在全球供應鏈中掌握主導權。
《時代雜誌》與《Axios》也相繼撰文指出，中國已從傳統的代工角色轉型為能夠顛覆美國生技霸權的「系統性競爭者」，強調這不再只是科技競賽，更是攸關產業與國家安全的結構性變局。
中國創新藥交易火熱，跨國授權金額創新高
值得注意的是，儘管美國官方多次示警，中美之間的生技授權交易卻節節升溫。根據 GlobalData 統計，2024 年全球跨國企業與中國 Biotech 公司達成的授權交易金額高達 415 億美元，年增 66%，創下歷史新高。僅中美雙邊交易就占 213 億美元。
熱門交易包含康方生物 (09926-HK) 、百濟神州 (BGNE-US) 、恆瑞醫藥 (600276-CN) 等中國創新藥企，涉及 ADC、雙抗、心血管 RNAi 與代謝病等熱門治療領域。
DealForma 數據顯示，2025 年截至目前首付款超過 5000 萬美元的授權交易中，中國公司已佔 42%，結構性優勢日益明顯。
臨床實驗數量首度超美，中國創新實力受矚目
《Axios》援引數據指出，2024 年中國臨床實驗數量突破 7,100 項，首次超越美國的約 5,900 項，顯示中國正由「跟隨者」轉變為「創新者」。
中國企業如百濟神州（BTK 抑制劑）、康方生物（PD-1/VEGF 雙抗）、再鼎醫藥 (09688-HK) 等，已能自主開發療法並進軍美國市場，而中國委託開發製造商如藥明康德、凱萊英 (06821-HK) 與合全藥業，已成為全球生技供應鏈的重要一環。
Evaluate Pharma 報告指出，全球前 20 大委託開發製造商中，中國企業佔 5 席，展現高度競爭力。
此外，數據還顯示，北京與上海新增實驗室面積已經超越波士頓與倫敦，成為全球藥企的核心研發據點。這些委託開發製造商企業已不僅僅是代工，更深度參與新藥研發、註冊與製造。
美方回應：應將生物製造納入關鍵技術，加速本土重建
面對中國製藥崛起與供應鏈主導地位，NSCEB 報告建議，美國應將生物製造視為國家安全要素，加快重建本土藥品供應鏈，並減少對中國關鍵原料與藥品的依賴。
雖處競爭局勢，但中美生技合作依然緊密。中國藥企提供高性價比的研發與臨床資源，成為全球藥廠無法忽視的夥伴。康方與 Summit Therapeutics (SMMT-US) 、三生製藥 (01530-HK) 與輝瑞 (PFE-US) 、百濟神州與默克藥廠 (MRK-US) 的交易，皆展現雙邊合作正從授權走向共研共製。
前 FDA 局長 Scott Gottlieb 指出，高昂的研發成本正使美國資金流向中國，呼籲美國加速採用 AI 與實證數據優化臨床流程，以重建本土生技競爭力。
《時代雜誌》更直言：「我們錯失了半導體製造的全球領導地位，如今面對生技領域的同樣風險，美國不能再重蹈覆轍。」
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