中國生技全面超車？美國報告警告：創新藥交易激增、臨床實驗已超越

鉅亨網新聞中心 2025-06-11 16:50

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美國國家新興生物技術安全委員會（NSCEB）早前發布重磅報告《Charting the Future of Biotechnology》，首度以國安視角全面解析全球生物技術競爭態勢，並明確指出中國是對美國生物科技主導地位的最大戰略威脅。

美國報告警告：中國創新藥交易激增、臨床實驗已超越美國。

報告指出，中國自 21 世紀初即將生技產業納入國家發展重點，並透過政府政策扶持、資本引導與產業群聚，打造從基礎研究、臨床實驗到大規模製造的一體化生技產業鏈。

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《時代雜誌》與《Axios》也相繼撰文指出，中國已從傳統的代工角色轉型為能夠顛覆美國生技霸權的「系統性競爭者」，強調這不再只是科技競賽，更是攸關產業與國家安全的結構性變局。

中國創新藥交易火熱，跨國授權金額創新高

值得注意的是，儘管美國官方多次示警，中美之間的生技授權交易卻節節升溫。根據 GlobalData 統計，2024 年全球跨國企業與中國 Biotech 公司達成的授權交易金額高達 415 億美元，年增 66%，創下歷史新高。僅中美雙邊交易就占 213 億美元。

DealForma 數據顯示，2025 年截至目前首付款超過 5000 萬美元的授權交易中，中國公司已佔 42%，結構性優勢日益明顯。

臨床實驗數量首度超美，中國創新實力受矚目

《Axios》援引數據指出，2024 年中國臨床實驗數量突破 7,100 項，首次超越美國的約 5,900 項，顯示中國正由「跟隨者」轉變為「創新者」。

Evaluate Pharma 報告指出，全球前 20 大委託開發製造商中，中國企業佔 5 席，展現高度競爭力。

此外，數據還顯示，北京與上海新增實驗室面積已經超越波士頓與倫敦，成為全球藥企的核心研發據點。這些委託開發製造商企業已不僅僅是代工，更深度參與新藥研發、註冊與製造。

美方回應：應將生物製造納入關鍵技術，加速本土重建

面對中國製藥崛起與供應鏈主導地位，NSCEB 報告建議，美國應將生物製造視為國家安全要素，加快重建本土藥品供應鏈，並減少對中國關鍵原料與藥品的依賴。

前 FDA 局長 Scott Gottlieb 指出，高昂的研發成本正使美國資金流向中國，呼籲美國加速採用 AI 與實證數據優化臨床流程，以重建本土生技競爭力。