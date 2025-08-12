search icon



鉅亨速報

Factset 最新調查：Monday.com有限公司(MNDY-US)EPS預估上修至3.87元，預估目標價為327.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Monday.com有限公司(MNDY-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.8元上修至3.87元，其中最高估值4.23元，最低估值3.42元，預估目標價為327.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.23(4.23)5.277.497.48
最低值3.42(3.42)3.665.16.49
平均值3.88(3.79)4.636.146.99
中位數3.87(3.8)4.626.026.99

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值12.42億15.52億19.31億23.43億
最低值12.08億14.50億17.54億21.49億
平均值12.26億15.08億18.56億22.46億
中位數12.26億15.09億18.65億22.46億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.95-4.53-2.99-0.040.62
營業收入1.61億3.08億5.19億7.30億9.72億

詳細資訊請看美股內頁：
Monday.com有限公司(MNDY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSMNDY

