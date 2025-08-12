鉅亨速報 - Factset 最新調查：Monday.com有限公司(MNDY-US)EPS預估上修至3.87元，預估目標價為327.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Monday.com有限公司(MNDY-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.8元上修至3.87元，其中最高估值4.23元，最低估值3.42元，預估目標價為327.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.23(4.23)
|5.27
|7.49
|7.48
|最低值
|3.42(3.42)
|3.66
|5.1
|6.49
|平均值
|3.88(3.79)
|4.63
|6.14
|6.99
|中位數
|3.87(3.8)
|4.62
|6.02
|6.99
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.42億
|15.52億
|19.31億
|23.43億
|最低值
|12.08億
|14.50億
|17.54億
|21.49億
|平均值
|12.26億
|15.08億
|18.56億
|22.46億
|中位數
|12.26億
|15.09億
|18.65億
|22.46億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.95
|-4.53
|-2.99
|-0.04
|0.62
|營業收入
|1.61億
|3.08億
|5.19億
|7.30億
|9.72億
詳細資訊請看美股內頁：
Monday.com有限公司(MNDY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Monday.com有限公司MNDY-US的目標價調降至327.5元，幅度約5.76%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Monday.com有限公司(MNDY-US)EPS預估上修至3.69元，預估目標價為350.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：蘭克-內華達(FNV-US)EPS預估上修至4.89元，預估目標價為188.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Monday.com有限公司MNDY-US的目標價調降至327.5元，幅度約5.76%
下一篇