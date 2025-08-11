search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Summit Therapeutics IncSMMT-US的目標價調降至32.5元，幅度約7.14%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)提出目標價估值：中位數由35元下修至32.5元，調降幅度7.14%。其中最高估值44元，最低估值12元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予Summit Therapeutics Inc評價：積極樂觀11位、保持中立0位、保守悲觀1位。

Summit Therapeutics Inc今(11日)收盤價為28.66元。近5日股價上漲7.14%，標普指數上漲2.43%股價漲幅表現優於大盤。

