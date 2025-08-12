search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Installed Building Products Inc(IBP-US)EPS預估上修至10.21元，預估目標價為238.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Installed Building Products Inc(IBP-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.03元上修至10.21元，其中最高估值10.85元，最低估值9.9元，預估目標價為238.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值10.85(10.85)11.2112.04
最低值9.9(9.22)9.6810.55
平均值10.21(10.09)10.5611.36
中位數10.21(10.03)10.7311.43

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值29.84億31.28億31.85億
最低值28.01億26.33億29.10億
平均值29.05億29.43億30.45億
中位數29.13億30.03億30.41億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.274.017.748.619.10
營業收入16.53億19.69億26.70億27.79億29.41億

詳細資訊請看美股內頁：
Installed Building Products Inc(IBP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

