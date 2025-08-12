鉅亨網編輯林羿君 2025-08-12 17:21

美股近年來經歷了多次波動，但一個顯著的趨勢卻始終如一：散戶投資人展現出驚人的韌性，並將市場下跌視為逢低買進的絕佳機會。從關稅動盪導致的暴跌，到聯準會升息時期的動盪，新一代散戶似乎已成為美股的「暴跌剋星」，持續推動市場反彈至新高，甚至重起了迷因交易（Meme）。

新一代「逢低必買」散戶 成美股暴跌剋星。(圖:shutterstock)

對許多華爾街專業人士來說，這又是泡沫的另一個跡象，尤其是在股市（尤其是大型科技股）價格達到歷史高點的時期；迷因交易的回歸也不免會喚起他們對網路泡沫時代的記憶。

然而，散戶的韌性或許並非僅僅體現了盲目的樂觀，而是背後存在著深刻的世代更迭與心態轉變。

與經歷過網路泡沫破裂或 2008 年金融危機的上一代投資者不同，當前這批年輕散戶大多是在超低利率和長期牛市的環境中成長。他們在早期投資階段便獲得了豐厚的回報，這讓他們對市場抱持著更強的信心，也更願意在市場動盪時選擇堅守，甚至加碼。

數據顯示，這種逢低買進的行為並非偶然。根據 EPFR 的數據，在 2022 年聯準會升息、標普 500 指數下跌 19% 時，美國股票共同基金和 ETF 卻獲得 270 億美元的淨流入。

同樣，今年 4 月當標普 500 指數因關稅問題連續兩天下跌時，散戶投資者反而購買了創紀錄數量的股票，並在隨後的一週內為美國股票和共同基金帶來 310 億美元的資金流入。這與 2008 年金融危機期間投資者大規模撤出資金的情景形成鮮明對比。

此外，這種散戶行為的轉變也與更廣泛的社會文化息息相關。交易和博彩正在逐漸演變為一種普遍的娛樂方式，技術的進步也讓交易變得更為簡單和便宜。一些經紀公司透過「遊戲化」的設計，讓投資體驗更具吸引力，甚至提供高風險的選擇權交易。

這使得散戶在市場中佔據著日益重要的地位。根據摩根大通的數據，散戶交易者佔總選擇權交易量的比例已高於 2021 年「散戶大戰華爾街」時的高峰，且佔股市成交量的比重也約是 2010 年的兩倍。

華爾街的專業人士對此發出警告，認為美股高估值可能預示著泡沫。然而，如果散戶的心態轉變確實是持久的，那麼他們可能會成為未來市場下跌時的一個重要「緩衝墊」。