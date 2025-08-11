91%基金經理認為美股過貴 資金轉進新興市場尋寶

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-11 23:14

‌



據《金融時報》周一 (11 日) 報導，美國銀行（BAC-US）調查顯示，投資人正大舉轉進新興市場股票尋找便宜標的，淨 37% 基金經理超配新興市場，創 2023 年 2 月來新高。同時有破紀錄的 91% 經理人認為美股估值過高。

91%基金經理認為美股估值過高創歷史新高。(圖:Shutterstock)

美銀投資策略師 Elyas Galou 表示：「投資人對新興市場股票前景非常樂觀。當我們把對中國經濟日益樂觀的看法，結合對美元的悲觀預期，這對新興市場來說是絕佳組合。」

‌



調查顯示，8 月份對中國經濟成長的預期上升，近期 GDP 數據顯示全球第二大經濟體正擺脫美國總統川普貿易戰的衝擊。

美元疲軟也為新興市場股債提供助力，這降低政府和企業借貸成本，同時讓各國央行得以降息刺激經濟成長。今年以來美元兌主要貨幣已下跌近 10%。美銀調查顯示，基金經理預期美元將進一步下跌，美元成為受訪者最大的減碼標的。

新興市場表現亮眼

儘管最初市場擔心開發中經濟體會受到全球貿易動盪最嚴重衝擊，但新興市場股票今年表現遠超已開發市場同儕。

MSCI 新興市場指數今年以來美元計價報酬率超過 16%，遠勝 MSCI 已開發市場指數的 11% 多，也優於華爾街標普 500 指數今年上漲的 8.6%。

投資人押注這波漲勢還有空間，部分原因是開發中國家股票在長期表現不佳後，估值仍相對便宜。

摩根大通分析師在最近報告中表示：「新興市場股票多年來表現糟糕，估值仍非常有吸引力。」

美銀調查中，淨 49% 受訪者認為新興市場股票被低估，為一年多來最高比例。

美股估值疑慮加劇

與此同時，在 4 月賣壓後快速反彈並在夏季創下一連串新高後，市場對美股昂貴估值的擔憂正在加劇。破紀錄的 91% 基金經理認為美股估值過高，基金經理人認為押注「七大科技股」是最熱門的投資標的。

儘管對華爾街估值感到擔憂，美銀調查顯示投資人仍增加美股配置。受訪投資人淨 16% 減碼美股，較 7 月的淨 23% 減碼有所改善。

匯豐私人銀行全球首席投資長 Willem Sels 表示，儘管估值偏高，但強勁的美股財報季也幫助安撫投資人。

「我們看到大幅正面的獲利驚喜，」他說，這讓昂貴的股票「更容易接受一些」。

不過 Sels 警告，配置增加與高估值的組合可能帶來風險。「估值上升，加上持股增加，很容易成為引發波動的潛在觸發點，」他補充。

醫療股遭減碼

值得注意的是，投資人在 8 月也大幅減少醫療股配置，由於川普對瑞士進口商品課徵 39% 關稅，瑞士是主要藥品出口國，川普還威脅對出口到美國的藥品課稅。