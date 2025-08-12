search icon



美股

輝達被曝「上貢」換對華出口 川普證實：原本開價20%

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電


英國《金融時報》爆料，稱美國晶片大廠輝達（Nvidia）(NVDA-US) 已同意向美國政府「上貢」在中國銷售晶片收入的 15%，換取川普政府頒發出口許可證，這一消息讓外界感到錯愕。

cover image of news article
美國總統川普。（圖：Shutterstock）

美國總統川普周一（11 日）在白宮記者會上證實此事，還披露更多私下磋商細節。據《CNN》、《Politico》等媒體報導，川普承認，是他要求輝達為對華出口晶片許可支付費用，且最初提出要抽取 20% 銷售額。


「我說，要是我批准你們這麼做（對華出口），我要 20%（的收入）。是給國家，我們的國家，我自己不要 。」川普說。 

川普接著說：「然後他說，『能不能降到 15%？』於是，我們就談了一筆小生意。」

有人擔憂他批准這筆交易會削弱國家安全，川普似乎不以為意。他直言，最近輝達恢復對華出口的 H20 晶片是「過時」產品，還稱中國「早已」擁有一些性能與 H20 接近的晶片。

川普宣稱，他計劃與輝達執行長黃仁勳商議一項新協議，允許輝達向中國銷售基於最新、最先進 Blackwell 平台的晶片，前提是砍掉「30% 至 50%」的性能。

「這是全球最新、最頂尖的晶片，誰都沒有，他們五年內也得不到。」他說。

「我想他（黃仁勳）會再來找我商議此事，但那會是那款高階晶片的『減配版』。」

據《金融時報》報導，美國目前禁止對中國銷售任何版本的 Blackwell 晶片。今年 5 月曾有消息稱，輝達正開發專為中國市場設計的 Blackwell 晶片，和 H20 一樣將移除高頻寬記憶體（HBM），轉而採用 GDDR7 記憶體，以符合美國出口限制，預計今年晚些時候發布。

中國外交部發言人林劍周一在談及美國對華晶片出口管制相關問題時重申，中方反對將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化，反對對中國進行惡意封鎖和打壓的立場一貫。這種做法擾亂全球產供鏈穩定，不符合任何一方利益。

