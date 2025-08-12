輝達被曝「上貢」換對華出口 川普證實：原本開價20%

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-08-12 11:25

‌



美國總統川普。（圖：Shutterstock）

美國總統川普周一（11 日）在白宮記者會上證實此事，還披露更多私下磋商細節。據《CNN》、《Politico》等媒體報導，川普承認，是他要求輝達為對華出口晶片許可支付費用，且最初提出要抽取 20% 銷售額。

‌



「我說，要是我批准你們這麼做（對華出口），我要 20%（的收入）。是給國家，我們的國家，我自己不要 。」川普說。

川普接著說：「然後他說，『能不能降到 15%？』於是，我們就談了一筆小生意。」

有人擔憂他批准這筆交易會削弱國家安全，川普似乎不以為意。他直言，最近輝達恢復對華出口的 H20 晶片是「過時」產品，還稱中國「早已」擁有一些性能與 H20 接近的晶片。

川普宣稱，他計劃與輝達執行長黃仁勳商議一項新協議，允許輝達向中國銷售基於最新、最先進 Blackwell 平台的晶片，前提是砍掉「30% 至 50%」的性能。

「這是全球最新、最頂尖的晶片，誰都沒有，他們五年內也得不到。」他說。

「我想他（黃仁勳）會再來找我商議此事，但那會是那款高階晶片的『減配版』。」

據《金融時報》報導，美國目前禁止對中國銷售任何版本的 Blackwell 晶片。今年 5 月曾有消息稱，輝達正開發專為中國市場設計的 Blackwell 晶片，和 H20 一樣將移除高頻寬記憶體（HBM），轉而採用 GDDR7 記憶體，以符合美國出口限制，預計今年晚些時候發布。