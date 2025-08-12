川普、普丁具體在哪兒見面？房產仲介洩露天機

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-12 09:23

美國總統川普上周五（8 日）宣布，將於 8 月 15 日在美國阿拉斯加州與俄羅斯總統普丁見面，尋求達成結束烏克蘭戰爭的協議，據《紐約時報》報導，白宮尚未確認會晤確切地點，但消息人士透露，美國特勤局已前往安克拉治（Anchorage）租借房屋。

美國總統川普上周五宣布，將於8月15日在美國阿拉斯加州與俄羅斯總統普丁見面。（圖：Shutterstock）

在安克拉治經營短租業務的房地產經紀人迪斯布羅（Larry Disbrow）周日透露，他已將一處六居室房屋租給美國特勤局，用於川普和普丁會晤。他說：「美國特勤局今天早些時候聯繫了我，詢問我是否有房產可用，我確實有。」

‌



迪斯布羅說：「從歷史角度看，我能理解為什麼阿拉斯加對這樣的事情有吸引力，但這確實讓我感到意外。」

安克拉治市長拉弗朗斯（Suzanne LaFrance）上周六表示，她尚未收到任何關於該市是否將主辦會晤的指示，但她說：「對阿拉斯加來說，接待領袖並不罕見，作為外交場所，是我們歷史的一部分，因為我們身處世界的十字路口。」

阿拉斯加州與俄羅斯有著深厚聯繫，歷史淵源可追溯至 18 世紀沙皇俄國首次殖民。《紐約時報》稱，1867 年美國購買阿拉斯加後，俄語社區一直留在該州，從偏遠阿留申群島到最大城市安克拉治，都能看到帶有洋蔥式圓頂的俄羅斯東正教教堂。

俄羅斯的影響在安克拉治隨處可見——小型雜貨連鎖店銷售俄羅斯食品，市中心一家深受夜宵食客歡迎的餐廳，專營俄羅斯餃子。

阿拉斯加大學費爾班克斯分校研究美俄關係的教授博伊蘭（Brandon Boylan）表示：「俄羅斯文化和歷史深深融入阿拉斯加，隨處可見俄裔美國人遺產的痕跡。」