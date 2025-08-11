鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-11 14:30

美國總統川普周一 (11 日) 透過其「Truth Social」平台發文，表示希望中國能「迅速將其黃豆訂單增加 4 倍」，他將此舉框架為「大幅削減中國對美國貿易逆差」的一種方式。

川普呼籲中國「黃豆訂單翻4倍」 藉此大幅削減貿易逆差(圖:shutterstock)

川普指出，中國正擔憂黃豆短缺，而美國農民生產的黃豆最為強勁，並承諾將提供「快速服務」。他在貼文中也感謝了中國領導人習近平，但未說明原因。

黃豆是美國對中國的關鍵農產品出口，長期以來一直是全球兩大經濟體貿易談判的焦點。川普此番言論發表之際，正值貿易緊張局勢依然高漲，且臨時貿易休戰協議即將到期。

受此影響，芝加哥的黃豆期貨在川普發文後隨即上漲逾 2%，重新回到每蒲式耳 10 美元以上。

中國是全球最大的黃豆進口國，黃豆對該國的飲食及牲畜飼料而言是關鍵要素。儘管川普政府已暗示美國對中國的關稅休戰協議很可能延長，但該協議仍面臨 8 月 12 日的到期日。

中國目前主要從巴西和美國採購黃豆，為確保供應，已加強向巴西採購，並正測試從阿根廷進口黃豆粉的試驗性貨物。然而，根據美國農業部數據，截至 7 月底，中國尚未預訂即將於 9 月開始的新銷售年度的任何美國黃豆貨物。

此前，中國在川普第一任期達成的所謂「第一階段貿易協議」中曾同意增加採購美國農產品，但遠未達到協議中的採購目標。